Ezio Greggio e Romina Pierdomenico incidente durante un inseguimento dei paparazzi

editato in: da

Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, è finita in ospedale dopo aver avuto un incidente mentre era inseguita dai paparazzi.

A raccontare quanto è successo è stato proprio il conduttore di Striscia la Notizia, che su Instagram ha pubblicato un post in cui ha svelato che la compagna si trovava in ospedale. La coppia, che in queste settimane è volata a Ibiza per le vacanze, ha avuto un piccolo incidente cercando di sfuggire ad alcuni paparazzi italiani a caccia di scoop.

L’impatto con un’altra auto ha provocato un piccolo trauma al collo di Romina che è stata immediatamente soccorsa, finendo in ospedale. Per fortuna tutto è finito per il meglio ma, come ha svelato Greggio, i fotografi non hanno cercato in alcun modo di aiutare la coppia o accertarsi che la showgirl stesse bene.

“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep – ha svelato il presentatore -. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti. Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e… tacci vostra!!!Tiè (bis)!”.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island, Romina Pierdomenico è una delle showgirl più amate del momento. Dopo essere entrata nel corpo di ballo di Colorado ha affiancato Ezio Greggio nella conduzione di La Sai l’Ultima?

Classe 1993, Romina ha 39 anni in meno rispetto a Ezio Greggio, ma questo non ha impedito alla coppia di creare una relazione forte e stabile. Dopo la fine della love story con Simona Gobbi, il conduttore di Striscia la Notizia è convinto di aver trovato l’anima gemella.