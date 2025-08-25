L’ex dipendente di Chiara Ferragni: “Assunta perché trans, poi licenziata”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sembra destinata a far discutere l’intervista rilasciata da Marayah Osumanu, ex dipendente di Chiara Ferragni che lancia accuse pesanti all’influencer e imprenditrice digitale sulle colonne di MowMag.

Il racconto dell’ex dipendente di Chiara Ferragni

La 22enne trans di origini ghanesi ha infatti accusato Chiara Ferragni di averla assunta solamente per farsi pubblicità. Marayah ha alle spalle una storia difficile, segnata dal rifiuto della famiglia per il suo orientamento sessuale e da numerosi abusi. Era apparsa nella seconda stagione di The Ferragnez, il reality che raccontava la vita di Chiara Ferragni e Fedez. In una puntata infatti l’imprenditrice aveva scelto di assumerla, realizzando il suo sogno di lavorare nella moda.

Marayah ha svelato a MowMag che era stata assunta nell’azienda della Ferragni come receptionist. “Non esattamente ciò che sognavo, ma mi rendevo benissimo conto di essere una principiante. Stavo iniziando e già iniziare lì era una fortuna sfacciata, ci mancherebbe”, ha spiegato. “Io ero receptionist, no? Ecco. Eppure, mi chiamavano per pulire i tavoli della mensa dopo che i colleghi avevano pranzato – ha rivelato -. Per carità, stavo iniziando, mi andava bene tutto, erano cose che da cameriera avevo già fatto. Però, dopo aver accettato questo, mi sono ritrovata a fare anche i bagni. Cioè proprio a grattare via la m*rda dai cessi. Non in una singola occasione, molto spesso. Era questa ‘la grande opportunità’ che Ferragni e D’Amato volevano darmi nel mondo della ‘moda’?”.

La 22enne ha poi svelato di aver lavorato in un ambiente ostile. “Mi arrivavano voci continuamente – ha raccontato -, mi si riferiva che si parlasse di me nei gruppi Whatsapp aziendali e non in modo positivo, mi prendevano in giro. Quando mi è stata data la possibilità di fare uno shooting con Diesel, come modella, ero felicissima. Ma da lì la situazione è peggiorata: dicevano che con la mia ‘immagine’ stavo danneggiando il brand o rischiavo comunque di danneggiarlo. Nessuno me l’ha mai detto direttamente, ma mi trovavo a lavorare con questo continuo ‘rumore di fondo’”.

Poi lo scandalo del Pandoro Gate e il licenziamento, arrivato dopo due anni. “Dopo due anni e con un contratto a tempo indeterminato in mano, sono stata licenziata perché, appunto, non c’era più lavoro. Me lo aspettavo da tempo, non è stata una sorpresa”, ha detto.

Le parole di Marayah contro Chiara Ferragni

Dopo il licenziamento, la vita non è stata affatto semplice per Marayah. “Dopo quei due anni di lavoro, ho ripreso a fare colloqui ma nessuno mi assumeva – ha spiegato -, nemmeno come cameriera, sempre per via dei documenti, del mio essere una persona trans. Non interessava che avessi ‘Chiara Ferragni’ in curriculum, anzi, forse a quel punto e vista la situazione del suo brand, peggiorava pure le cose”.

“Le ho scritto diverse volte – ha aggiunto parlando di Chiara Ferragni -. Non mi ha mai risposto. Fabio Maria D’Amato, invece, per quanto possibile si è interessato a me anche dopo il licenziamento, mi ha invitato a qualche evento, per un po’ siamo rimasti in contatto e infatti su di lui non ho nulla da dire di ‘negativo’. Da Chiara Ferragni sono rimasta invece molto delusa”.

Poi la conclusione: “Mi dispiace che mi abbia usata per farsi pubblicità. Ha preso in azienda la ragazza nera trans per far vedere a tutti quanto lei fosse sensibile alle tematiche queer e ai problemi della nostra comunità. Ma era tutta fuffa, non ho mai avvertito un sincero interesse, per mia esperienza posso dire che purtroppo non c’è stato”.