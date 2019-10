Eva Grimaldi, la verità su Gabriel Garko a Storie Italiane

editato in: da

Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Eva Grimaldi e l’intervista diventa anche un’occasione per parlare di Gabriel Garko.

Come noto, i due furono legati sentimentalmente dal 1997 al 2001 e ora sono grandi amici. La Daniele ha chiesto all’attrice di commentare quanto Garko ha confessato da Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato di “un amico speciale” senza rivelare ulteriori dettagli.

La Grimaldi, ora impegnata nella sfida a Tale e Quale Show, è stata impeccabile e ha dato una risposta di grande classe, in totale rispetto della privacy di Gabriel.

La verità è che: “Tutti abbiamo un amico speciale…Io penso che bisogna avere rispetto delle persone che non vogliono parlare della vita privata…Rispetto le sue scelte…Lo vedo comunque molto felice…”. Il pubblico in studio condivide le parole dell’attrice e applaude.

Oggi anche la Grimaldi è felice accanto a Imma Battaglia che ha sposato lo scorso 19 maggio con Garko testimone. Sono lontani i tempi difficili del matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Ambrosio dal quale ha divorziato nel 2010 con grande sofferenza, considerando quella separazione come un fallimento personale.

Ora però guarda al passato con serenità: “Devo solo ringraziare il mio ex marito, i miei ex fidanzati. Se fosse andato bene, non avrei incontrato Imma. Quando incontri il vero amore, sei felice. È un dono di Dio che ci ha dato”.

Il suo amore per Imma Battaglia ha superato ogni pregiudizio e del sentimento che le lega dice: “È stato un vero inno dell’amore. Quel giorno pioveva tantissimo, nel momento in cui ci siamo sposate è arrivato l’arcobaleno ed un raggio di sole. È stato un segnale di mamma. Aveva capito che Imma era la persona giusta. Mi ha fatto riabbracciare Gabriel e tante persone che avevo perso nel corso della mia vita. Mi ha fatto riprendere in mano Milva, che era incatenata. Imma mi ha reso più sicura di me stessa, dei miei difetti, delle mie debolezze”.