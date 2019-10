Eros, Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram: “Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli”

editato in: da

Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram e risponde a tono a chi vuole giudicare la sua vita privata e quella dei figli nati dall’amore per Eros Ramazzotti. La modella negli ultimi tempi è finita al centro dei gossip per via del divorzio dal cantante romano. Un addio arrivato dopo dieci anni d’amore, che ha sorpreso i fan e scatenato accese polemiche sui social.

Da subito infatti Marica è stata presa di mira dagli haters, accusata di aver sfruttato la notorietà di Eros per arrivare al successo, salvo poi lasciarlo per un uomo più giovane, Charley Vezza. Le accuse hanno fatto infuriare Ramazzotti, che ha difeso l’ex moglie con un video pubblicato su Instagram e ha reagito con fermezza di fronte a illazioni e cattiverie.

Nelle ultime settimane Marica è finalmente uscita allo scoperto con Vezza, fra baci appassionati e weekend romantici. Nonostante ciò, gli attacchi su Instagram non si sono mai fermati e sono tanti gli utenti che criticano e commentano la vita privata della modella. Una situazione che per la Pellegrinelli è diventata insostenibile, tanto che la top model si è sfogata su Instagram.

Per la prima volta Marica ha risposto a tono a chi la criticava. “Non ho mai parlato della mia vita privata della quale voi sapete poco o nulla – ha scritto -. Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da dieci anni e non da pochi mesi”.

Un amore, quello fra Marica ed Eros, arrivato molti anni dopo la fine delle nozze del cantante con Michelle Hunziker. Complice un incontro ai Wind Music Awards, la Pellegrinelli e Ramazzotti avevano iniziato una relazione, coronata dalla nascita dei figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, e dalle nozze. Poi l’addio, arrivato dopo dieci anni di relazione, annunciato con un comunicato ufficiale congiunto in cui gli ex hanno affermato di voler rimanere comunque uniti per amore dei figli.