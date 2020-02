Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli felice con Charley, ma lui indossa la fede

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Eros Ramazzotti torna a far parlare del rapporto con la bella Marica Pellegrinelli, seppur in maniera del tutto inconsapevole. Il cantante, con un gesto semplicissimo, ha lanciato al mondo (e alla sua ex) un segnale che sembra parlare di un amore che non finirà mai.

Il magazine Nuovo ha scattato alcune immagini di Ramazzotti a Milano: non durante un’occasione ufficiale, ma in occasione di un tenerissimo momento quotidiano. Eros stava infatti portando a casa, da scuola, i due figli nati proprio dalla relazione con Marica, Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Fin qui niente di strano: mamma e papà, dopo la fine di un amore durato oltre dieci anni, condividono l’affido dei figli e passano con loro uguale tempo. Tuttavia al fotografo non è sfuggito un dettaglio, che si trovava precisamente all’anulare della mano sinistra di Eros.

Il cantante, come appare nella foto sul settimanale, indossa ancora la fede nuziale: un gesto che, unito al fatto di non aver ancora trovato una nuova compagna, fa pensare che Marica sia tutto tranne che dimenticata.

D’altronde, come raccontato dal paparazzo Alan Fiordelmondo, le motivazioni per cui i due si sono lasciati sono in realtà delle vere e proprie incomprensioni dovute al carattere difficile del cantante: non sarebbe strano, dunque, se Eros portasse ancora la fede nuziale come gesto d’affetto o, addirittura, di rimpianto.

Il fatto che Marica sia stata e rimanga importantissima per Eros è evidente: nonostante la fine della relazione i due hanno mantenuto un buon rapporto e non solo per i figli. Prima di sposarsi, d’altro canto, erano buoni amici. E cercano di esserlo ancora anche se, forse, dalla parte di Ramazzotti, la bilancia tenderà sempre a pendere un po’ di più verso un sentimento più dolce e più intenso.

Dal canto suo, però, Marica sta vivendo un momento sentimentale d’oro: non è mai apparsa così felice come in questi mesi con Charley Vezza. Un ritorno di fiamma sembra davvero improbabile, ma è anche vero che è bene mai dire mai. Intanto i due si godono le rispettive vite, dedicandosi ai figli, alla famiglia e alle amicizie. A fare luce sui loro veri sentimenti ci penserà il futuro.