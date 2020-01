Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme per i figli: “C’è armonia”

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ritrovano il sorriso insieme dopo un periodo burrascoso. A svelarlo è il settimanale Chi secondo cui fra gli ex coniugi ci sarebbe una grande armonia. Fonti vicine alla modella e al cantante hanno confermato che il legame fra i due non è terminato con il divorzio. Per il bene dei figli infatti Eros e Marica continuano a frequentarsi, anche ora che la top model è legata a Charley Vezza.

Marica è sempre più innamorata dell’imprenditore, ma il rapporto con l’ex marito è ancora ottimo. In occasione del Natale, Ramazzotti e la Pellegrinelli avrebbero trascorso del tempo insieme per il bene dei figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Una scelta importante che dimostra, ancora una volta, come entrambi abbiano deciso di mettere i bambini al primo posto.

Dopo dieci anni d’amore il matrimonio di Eros e Marica è arrivato al capolinea, ma questo non ha impedito ai due di rimanere in contatto. Anche dopo l’annuncio della rottura, il cantante e la modella sono stati paparazzati spesso insieme. Non solo: di fronte ai pettegolezzi sull’ex moglie, Ramazzotti ha reagito, proteggendola e difendendola in un video pubblicato su Instagram.

“C’è armonia”, ha svelato la fonte a Chi, dimostrando come il cantante abbia scelto di affrontare in modo diverso il suo secondo divorzio dopo quello con Michelle Hunziker. “Se la separazione influenzerà la mia vita artistica? – aveva raccontato Eros al Corriere della Sera -. Ci sarà, ma in maniera diversa da 15 anni fa: ‘9’ era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi”.

Dopo aver trascorso qualche giorno con l’ex moglie e i figli, Eros è volato in una meta esotica con Aurora Ramazzotti e il fidanzato di lei, Goffredo Cerza. Gli ultimi mesi sono stati ricchi di cambiamenti e novità, ma il cantante romano è pronto ad affrontare un nuovo anno con grinta e con la consapevolezza che Marica sarà per sempre nella sua vita, anche se non è più sua moglie.