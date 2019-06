Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi? Le prove che non convincono

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi?

L’indiscrezione di Spy al momento non trova conferma ma nemmeno una smentita. A dir la verità, i diretti interessati tacciono o meglio vanno avanti con la loro vita come se nulla fosse.

Nelle ultime ore sono emersi alcuni indizi che però sembrano proprio scongiurare la crisi, a cominciare proprio dal silenzio di Eros e Marica. Ma procediamo con ordine:

L’atteggiamento di Eros Ramazzotti

In queste ore il cantante ha rilasciato un’intervista ai Lunatici a Rai Radio2 dove ha parlato di sua figlia Aurora Ramazzotti, avuta con Michelle Hunziker, di cui ha detto: “Il nostro rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene”. Ma si è anche soffermato sui bimbi più piccoli, Raffaela Maria, 7 anni, e Gabrio Tullio, 4, nati dall’amore con la Pellegrinelli. E nemmeno in questo caso ha fatto un minimo accenno a una eventuale crisi con sua moglie.

Eros sul suo profilo Instagram ha annunciato le nuove date del tour definendosi “felice”, un aggettivo che una persona in difficoltà sentimentale non utilizzerebbe mai, anche se parla d’altro.

L’atteggiamento di Marica Pellegrinelli

Marica si gode la sua vacanza. Su Instagram pubblica selfie romantici e nelle stories immagini rilassanti della sua gatta.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti

Aurora e Marica sono molto amiche. La Ramazzotti ha ringraziato sui social la “matrigna” per averle regalato un bikini strepitoso che ha indossato per un video che ha lasciato senza fiato. Se davvero fosse in crisi con suo padre, Aurora sarebbe così serena? E soprattutto sfoggerebbe un dono della Pellegrinelli ringraziandola pubblicamente?

Michelle Hunziker serena

Michelle e Eros hanno ora un ottimo rapporto. Se l’ex marito fosse afflitto da una crisi matrimoniale, probabilmente gli starebbe vicino. E invece è in Germania col suo Tomaso Trussardi.

Si attendono sviluppi….