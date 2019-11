Eros e Carolina Stramare, la Balivo dice la sua (citando Marica Pellegrinelli)

editato in: da

Caterina Balivo dice la sua riguardo il gossip su un flirt fra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti, citando anche Marica Pellegrinelli. Miss Italia 2019 è stata ospite del salotto di Vieni da Me dove si è raccontata insieme a Patrizia Mirigliani.

Nelle scorse settimane Carolina è stata, sua malgrado, protagonista del gossip a causa di una presunta love story con Eros Ramazzotti, tornato single da qualche mese dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Il pettegolezzo è stato smentito prima dalla stessa Miss Italia, poi anche dal cantante romano su Instagram.

“Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista – ha commentato la modella nel salotto di Vieni da Me -. Mi sono tatuata una frase per mia mamma, “Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così”. È tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in occasione della festa della mamma, lei c’era ancora e mi disse: “Se i regali sono questi, non farmi più regali!”. Per me ha un grande significato – ha concluso -. Sporcarlo con questo gossip mi è sembrata una malizia enfatizzata, anche se capisco che è lecito dal momento che sono diventata un personaggio, tra virgolette, pubblico”.

“Carolina somiglia a Marica, l’ex moglie di Eros” ha commentato la Balivo, notando una grande somiglianza di Miss Italia 2019 con la modella che per dieci anni è stata la moglie del cantante. “Sì è vero – ha risposto la Mirigliani -. Però Eros avrebbe dovuto chiedere la mano a me”.

Nel corso della chiacchierata, la Stramare ha parlato anche del legame con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne con cui è stata avvistata più volte.

“Credo che a 20 anni sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena con amici – ha spiegato Carolina -. Eravamo 6 persone e c’era anche Mattia. Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo. Viene tutto tanto enfatizzato. Stressano più questi gossipini che il lavoro”.