Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Eros Ramazzotti cambia look ed esce con l’ex tronista Sonia Lorenzini. Il cantante ha stupito ancora una volta i fan, svelando nelle Stories di Instagram un nuovissimo taglio di capelli. L’artista romano ha deciso di optare per dei disegni geometrici e molto particolari. “Quando l’arte supera la fantasia”, ha commentato, aggiungendo un cuore rosso.

Un cambio look che si accompagna a un periodo molto particolare per Eros che sta affrontando tanti cambiamenti. Dopo dieci anni d’amore infatti il cantante ha detto addio alla moglie Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli. Dopo la rottura lei si è legata Charley Vezza, ma secondo alcune fonti la storia sarebbe già finita e lei si starebbe riavvicinando all’ex marito, chiarendo i problemi del passato.

Nel frattempo Ramazzotti, anche grazie alla figlia Aurora, frutto del suo amore per Michelle Hunziker, è tornato a sorridere e a riprendere in mano la sua vita. Durante queste settimane, si è parlato di nuovi flirt per l’artista romano che però ha sempre smentito qualsiasi relazione, prima con Valentina Bilbao, artista conosciuta a Miami, poi con Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri.

Paparazzato dal settimanale Chi, Eros è stato avvistato con un’altra donna famosa. Si tratta di Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, che è tornata da poco single dopo l’addio a Federico Piccinato con cui ha vissuto una lunga convivenza. I due sono stati fotografati durante una giornata all’insegna della natura e dello sport in un maneggio alle porte di Bergamo. Nelle foto Sonia è con le sue amiche, mentre Ramazzotti sorride con i figli piccoli, nati dal matrimonio con la Pellegrinelli.

“Ho conosciuto Eros al maneggio – ha svelato al magazine di Alfonso Signorini -. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”.

Modella e tronista molto amata dello show di Maria De Filippi, Sonia Lorenzini ha scherzato anche riguardo un possibile flirt con Eros. “Ma come hanno fatto a farci le fotografie? – ha chiesto -. Non ci saranno le foto del bacio tra me e Eros”.