Epidemia misteriosa, Heather Parisi preoccupata su Instagram

Heather Parisi racconta la sua preoccupazione su Instagram dopo la diffusione di una nuova misteriosa epidemia in Cina. Nelle ultime settimane è scattata l’allerta nel paese e in alcuni aeroporti, come quello di Hong Kong, dove sono già stati segnalati ben cinque casi di isolamento in via precauzionale, e di Singapore.

Per ora i controlli e le analisi sono ancora in corso. L’unica certezza è che la misteriosa polmonite ha un’origine virale, per il resto non ci sono certezze, anche se l’epidemia ha già destato grande preoccupazione per via della similitudine dei sintomi con quelli della Sars, che si diffuse, fra il 2002 e il 2003, proprio dalla Cina, causando la morte di 744 persone.

Le scarse informazioni, ma anche la presenza, online, di informazioni non vere e allarmistiche, ha aumentato la paura. A raccontare il fenomeno anche Heather Parisi, che ormai da diversi anni vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan. Su Instagram, la ballerina ha postato uno scatto in cui indossa una mascherina nera insieme ai figli, proteggendo la bocca e il naso.

“Psicosi Pneumonia! – ha scritto Heather, parlando dell’epidemia -. A Hong Kong è allarme da quando nella regione del Wuhan in Cina è scoppiata una epidemia sconosciuta. Per ora a Hong Kong sono stati riscontrati 17 casi. Ma la prudenza non è mai troppa”.

In tanti hanno commentato il post della showgirl americana, chiedendole di fare attenzione e di curare la sua salute. Nonostante sia lontana dall’Italia ormai da diverso tempo, la Parisi continua a essere amatissima nel nostro paese, ma soprattutto al centro del gossip. Qualche tempo fa, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva raccontato per la prima volta, e con grande coraggio, le violenze subite in passato da parte di un compagno.

Poco dopo era nata un’accesa polemica riguardo il suo legame con Rebecca e Jacqueline le figlie più grandi, nate da precedenti relazioni, con cui i rapporti oggi sarebbero difficili.