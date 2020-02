Enrique Iglesias e Anna Kournikova di nuovo genitori (di una bimba)

editato in: da

Enrique Iglesias e Anna Kournikova, un grande amore lontano dai riflettori

Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori tris. Dopo i gemellini Lucy e Nicholas, nati a dicembre 2017, la coppia ha annunciato via Instagram la nascita del terzo figlio, una bambina.

Le foto, scattate direttamente in sala parto, sono state postate sul profilo ufficiale sia dell’ex tennista che del cantante, accompagnate dalla didascalia “My Sunshine 01.30.2020”.

Enrique, classe 1975, figlio nel noto cantante Julio Iglesias e Anna Kournikova, nata a Mosca nel 1981 ma cresciuta dall’età di 10 anni negli Usa, stanno insieme dal 2011. Non amano stare troppo sotto i riflettori, tanto che la nascita dei loro gemelli era stata annunciatadopo il parto, avvenuto in gran segreto in una clinica privata di Miami, città in cui la coppia vive ormai da diversi anni. Nessuno era a conoscenza della gravidanza e la sportiva non aveva postato nessuna foto rivelatrice o annunci sui social.

Stessa cosa per questa seconda gravidanza, tenuta nascosta fino all’ultimo. Adesso però che la coppia è al settimo cielo, non sono riusciti a non condividere con i fan la felicità per l’arrivo di questa bambina, di cui ancora non si conosce il nome, ma che va ad aggiungersi a questa bella tribù “melting pot”.