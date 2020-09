Emmy, reunion delle star di Friends: “Viviamo insieme dal 1994”

editato in: da

La 72esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della tv, è andata in onda in versione virtuale e digitale, causa Covid. Non c’è stato il classico e tradizionale red carpet con la sfilata delle star . Che hanno compensato in qualche modo postando le immagini dei loro outfit da casa.

A rallegrare un pochino la serata ci ha pensato Jennifer Aniston (all’indomani, tra l’altro, di un altro divertente collegamento, ripreso da tutti i media: quello con l’ex marito Brad Pitt) in collegamento con il presentatore Jimmy Kimmel ha riunito a sorpresa le altre star di Friends, Courteney Cox e Lisa Kudrow. Le tre attrici hanno dato vita un simpatico siparietto fingendo di essere ancora le amiche coinquiline della sit com più amata di sempre.

“Certo che sono qui! Viviamo insieme” ha infatti detto Courteney a Jimmy, comparendo in video e stando al gioco. “Eh, sì, siamo coinquiline dal 1994 Jimmy,” ha aggiunto Jennifer. “Questa è la TV in diretta?” Ha detto Lisa, unendosi al gruppo.

Jennifer, 51 anni, Courteney, 56 anni, e Lisa, 57, hanno poi fatto finta di vivere ancora insieme con “Ross”, l’attore Jason Bateman.

La mini riunione arriva dopo la notizia che lo speciale Friends della HBO Max sarebbe stato ritardato di nuovo a maggio 2021. Con grande dispiacere dei fan e della stessa Aniston.