Emma Roberts è incinta: l’annuncio su Instagram e le foto con il pancione

editato in: da

I pancioni vip dell’estate 2020: mai così tanti (e tutti bellissimi)

Emma Roberts è incinta. L’attrice e nipote di Julia Roberts ha annunciato su Instagram la lieta notizia, postando le foto con il pancione. La 29enne ha confermato sui social i gossip che circolavano ormai da settimane, alimentati anche da una frase che era sfuggita a Kelly Cunnigham, madre dell’attrice, durante un’intervista.

Il compagno di Emma e futuro papà è Garrett Hedlund, artista 35enne che ha recitato in film di successo come Troy, Unbroken e On the road. I due in passato sono stai per lungo tempo amici, ma la love story è iniziata ufficialmente solo un anno fa. “Io…e i miei due ragazzi preferiti”, ha scritto la Roberts, postando alcuni scatti in cui abbraccia Garrett Hedlund e svela il pancione. Fra i tantissimi commenti anche quello di Julia Roberts che è legatissima alla nipote. “Vi amo”, ha scritto.

La diva di Pretty Woman e la nipote hanno sempre avuto uno splendido rapporto. Sarebbe stata proprio l’attrice una delle prime persone a scoprire la gravidanza di Emma Roberts. “È una una gran fortuna averla come zia: fa questo lavoro da sempre, le posso parlare, e poi è davvero una macchietta – aveva svelato tempo fa a Io Donna -. Ha i piedi per terra e mi ha sempre insegnato che la famiglia è la cosa più importante. A vederla col marito e i bambini, con una famiglia così bella, viene voglia di imitarla. Certo è fantastico lavorare e avere una carriera, ma è anche importante avere, oltre alla tua famiglia, i tuoi amici. Zia Julia l’ho sempre vista così anche quando ero piccola e andavo a trovarla sul set, sempre circondata da amici fantastici – che lei faceva sbellicare dalle risate”.

Emma ha alle spalle una lunga relazione con Evan Peters. La storia, iniziata nel 2012, li aveva portati a condividere il set di American Horror Story. Nel 2014 l’attore aveva chiesto la mano alla Roberts durante una romantica vacanza. L’attrice aveva risposto “sì”, ma poco dopo era arrivata la crisi. Nel 2015 la coppia aveva confessato di vivere un periodo difficile. “Nessun dramma”, aveva spiegato l’attrice, che dopo un lungo tira e molla aveva scelto di dire addio al compagno.

Ex fidanzato di Kirsten Dunst e attore di successo, Garrett Hedlund ha iniziato a frequentare Emma Roberts nel 2019. Una fonte ha raccontato all’Us Weekly: “Garrett ed Emma sono stati amici, ma questo è nuovo, informale […] Non stanno parlando di fidanzamento o matrimonio al momento. A loro piace uscire e uscire insieme, e la loro relazione è più divertente che seria”.