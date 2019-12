Emma Marrone, visita di controllo dopo l’operazione: lei svela come sta

editato in: da

Emma Marrone ha affrontato ieri la visita di controllo dopo l’operazione di settembre. È stata la cantante salentina stessa a rivelare questo importante dettaglio. Rispondendo tramite le Stories di Instagram alle domande dei follower, quando un fan le ha chiesto se stesse o meno tornando a Roma, ha replicato affermando di essere in procinto di recarsi alla visita di controllo.

Dopo un po’ è arrivata, sempre attraverso il canale delle Stories, la tanto attesa rassicurazione. Pollice alzato in segno di vittoria, occhiale da sole e auricolari nelle orecchie, la cantante di Aradeo ha tranquillizzato i suoi tantissimi fan – su Instagram è seguita da oltre 4 milioni di persone – con una frase amichevole e inequivocabile, ossia “Tutto bene raga”.

Sono passati poco più di due mesi da quando, il 20 settembre 2019, la vincitrice di Sanremo 2012 ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto contenente una citazione di John Lennon e accompagnato da una caption in cui rivelava di doversi fermare per affrontare dei problemi di salute (era uscito da poco il singolo Io Sono Bella, brano di punta dell’ultimo album Fortuna).

Nel corso del tempo sono emersi i dettagli in merito ed è stato ufficializzato il ritorno del male con cui aveva già dovuto lottare una decina di anni fa, quando non era ancora famosa come oggi. Di questa nuova e difficile sfida Emma ha parlato più volte.

Intervistata da Silvia Toffanin lo scorso 16 novembre – la conduttrice di Verissimo l’ha accolta in studio con un commovente contributo video dedicato alle tappe più importanti della sua carriera – la cantante salentina ha dichiarato di aver avuto paura. Ha altresì affermato che continuerà a provare questo sentimento, perché “così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”.

Dell’improvvisa necessità di tornare a lottare contro il tumore la Marrone ha raccontato pure nel corso di un’intervista a Le Iene, durante la quale ha svelato per la prima volta di aver scoperto il ritorno del male grazie a un controllo periodico.

Ieri – a poche settimane dalla confessione al magazine F, occasione che l’ha vista narrare di come la malattia l’abbia cambiata in meglio – è arrivata quella che è senza dubbio un’ottima notizia per lei, per la sua amatissima famiglia e per i numerosi fan che non le hanno mai fatto mancare il loro supporto.