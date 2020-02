Emma Marrone trionfa in tv: commuove Maria e svela un retroscena su Muccino

editato in: da

Emma Marrone ieri, oggi e domani: tutte le trasformazioni di look

Emma Marrone è tornata ed è più forte che mai. Dopo l’apparizione a Sanremo 2020, dove ha cantato sul palco, la cantante è stata ospite in un solo giorno di ben due trasmissioni: Verissimo e C’è posta per te. La paura e il ricordo del tumore è ormai lontano, finalmente l’artista è tornata a sorridere e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

L’ultima avventura di Emma è quella di attrice grazie al film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Il regista l’ha voluta fortemente nella pellicola in cui ha recitato accanto a Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. Sul set fra il cineasta e la cantante si è creato un legame fortissimo e più volte Muccino ha difeso la Marrone dagli attacchi su Instagram, soprattutto mentre combatteva la sua battaglia contro il tumore.

A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Emma si è detta pronta a tornare a recitare per Gabriele, ma ha anche svelato un retroscena sulle riprese. La Marrone infatti interpreta un personaggio che si sposerà nel corso del racconto e girare le scene delle nozze le ha fatto capire qualcosa di importante.

“Non mi è venuta voglia di sposarmi, credo non succederà mai – ha confessato, parlando del matrimonio con Santamaria sul set -. La scena più difficile del film è stata quella del matrimonio. Amo Claudio ma fare finta di essere una sposina innamorata è stato complicato”. Poche ore dopo la sua ospitata a Verissimo, Emma è apparsa nuovamente in tv a C’è posta per te.

La cantante salentina è entrata nello studio di Maria De Filippi insieme al padre per fare una sorpresa a una ragazza che ha lottato contro il cancro. “Storia bellissima, tu e papà siete grandi – ha detto Emma e anche la conduttrice ha lasciato trasparire l’emozione del momento -. Sei una ragazza coraggiosa. So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti”.

“Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre. Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura – ha aggiunto parlando della sua esperienza personale -, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”.