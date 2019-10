Emma Marrone svela la verità sul presunto fidanzato Nikolai Danielsen

editato in: da

Emma Marrone rompe il silenzio e svela tutta la verità sul presunto fidanzato Nikolai Danielsen. Quest’estate la cantante era stata paparazzata in compagnia del modello norvegese. I due avevano trascorso una vacanza a Capri insieme ad alcuni amici e non era sfuggito il forte feeling, fra gite in barca e cene.

Non a caso Nikolai era stato indicato da subito come il nuovo amore di Emma, arrivato dopo un lungo periodo da single e diverse relazioni finite male. La prima, quella con Stefano De Martino, oggi felicemente sposato con Belen Rodriguez, poi Marco Bocci, che in seguito si è innamorato di Laura Chiatti, e Fabio, fratello di Marco Borriello.

In una lunga intervista a Vanity Fair, Emma ha raccontato la sua battaglia contro il tumore, ma anche il desiderio d’amore, svelando di essere ancora single e in cerca della persona giusta.

“Mi manca essere amata, assolutamente sì” ha confessato la cantante, facendo intendere di essere single. “Amore è quando tu rischi di mandare a pu***ne la tua vita perché il tuo fine è amare – ha raccontato -. Continuerò a vederlo sempre così e probabilmente ci rimetterò sempre. Se metti dei paletti non ami”.

“Se metti dei paletti stai valutando – ha detto – e l’amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore. Vivo in un mondo in cui c’è tanta apparenza e in cui sotto il tappeto delle relazioni virtualmente felici si nasconde l’inferno. A quel tipo di relazione preferisco la solitudine”.

Nessuna love story con Nikolai Danielsen dunque, ma la voglia di un amore grande che le stravolga la vita. Emma è finalmente tornata, dopo la paura per la malattia, l’operazione e le cure, ed è più forte che mai, pronta a riprendere in mano la sua esistenza. Il disco Fortuna sta per uscire e presto salirà nuovamente sul palco per la gioia dei fan.