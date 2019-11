Emma, spettinata e senza trucco su Instagram. Mai così bella.

editato in: da

Fin dalla sua partecipazione ad Amici nel 2010, Emma Marrone ha saputo distinguersi per talento e non solo. Bella e spontanea, dal carattere forte e al tempo stesso sensibile, la cantante salentina è in breve tempo entrata nel cuore di tanti fan che non hanno mai smesso di supportarla.

Dopo aver vinto il talent show su Canale5, il percorso di Emma è continuato all’insegna di grandi successi e soddisfazioni. Dal primo posto a Sanremo nel 2012 continuando con i tour sold out, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di direttore artistico ad Amici: giorno dopo giorno la sua popolarità è cresciuta.

Una fama arrivata forse in modo inaspettato, ma che nulla ha cambiato nel carattere della cantante, che a distanza di ormai dieci anni continua a mostrarsi in tutta la sua semplicità ai numerosi fan. Non solo un’artista, ma una vera e propria icona per tante donne che si rispecchiano in tanta genuinità. E non a caso, nel 2016 Emma viene premiata come Best Italian Female agli MTV Italia Awards.

Forte e al tempo stesso fragile, non ha mai avuto paura di mostrarsi e di raccontare i momenti più difficili, come quelli della malattia che di recente è tornata e l’ha obbligata a prendersi una pausa. Momenti che Emma ha condiviso nel corso di diverse interviste e che confermano la forza con cui l’artista affronta ogni sfida che la vita le pone di fronte.

Adesso, a poca distanza da quel riposo forzato, Emma è tornata più forte di prima con Io sono bella, canzone scritta per lei niente meno che da Vasco Rossi, già diventata tormentone, e l’album Fortuna. Proprio a proposito di quest’ultimo album, la cantante condivide insieme a suoi followers un momento di fondamentale importanza per ogni artista: l’ispirazione artistica.

Esattamente come nella vita, anche nella musica l’estro artistico di Emma si manifesta in modo semplice e spontaneo. Nel video da lei postato su Instagram, infatti, appare in viaggio, look totalmente acqua e sapone, capelli al naturale e carta e penna in mano: così Fortuna si è trasformata da semplice idea a progetto concreto.

Sarebbe riduttivo definirlo un semplice album. Come lei stessa ha dichiarato questo è il suo inno alla vita, il suo grido a non mollare mai, il suo modo di dare forza a chi ancora sta lottando. Perché Emma prima di essere una grande artista, non perde occasione per dimostrare di essere anche un grande donna.