Emma Marrone, la sorpresa emozionante di Maria De Filippi e l’abbraccio più sincero

Un abbraccio, lunghissimo e commovente, che testimonia un’amicizia lunga dieci anni: è quello che si sono scambiate Emma Marrone e Maria De Filippi sul palco durante un evento a Roma. La cantante salentina infatti è tornata più forte che mai dopo la malattia per presentare il nuovo album Fortuna.

Un disco che rappresenta un punto di svolta e di rinascita, visto che arriva dopo un periodo particolarmente difficile. Diverse settimane fa infatti Emma aveva annunciato di dover annullare alcuni impegni per risolvere un problema di salute. Le sue parole avevano scatenato l’apprensione dei fan, consapevoli che la Marrone si riferisse al cancro che aveva già combattuto dieci anni fa, prima di entrare nella scuola di Amici e arrivare al successo.

Forte, fiera e coraggiosa, Emma ha lottato contro il male e ora è pronta a voltare pagina. Lo fa con l’album Fortuna che ha presentato in queste ore a Roma con un grande evento ricco di fan e di sorprese. L’artista si è esibita sul palco, ma soprattutto ha ricevuto una visita inaspettata, quella di Maria De Filippi.

La moglie di Costanzo è comparsa improvvisamente e la Marrone non è riuscita a trattenere l’emozione, abbracciandola. Fra le due esiste un legame molto forte nato ben dieci anni fa quando Emma entrò nella scuola di Amici insieme a personaggi cult come Alessandra Amoroso e Stefano De Martino. Dopo il lungo abbraccio le amiche si sono sedute e, microfono alla mano, hanno raccontato qualcosa del loro rapporto.

“Penso che sia veramente la persona che so che ogni volta per me c’è – ha spiegato Maria -. Emma c’è”. La Marrone ha affermato di provare la stessa cosa: “In questo caso è reciproco, anche lei c’è per me. Io quando non sto bene chiamo sempre Maria. Io su Roma non ho nessuno. L’unica persona di cui mi fido davvero è lei. L’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei”.

La De Filippi ha poi rivelato l’arrivo di Emma ad Amici, affermando che fu Vessicchio a farla entrare nella scuola visto che gli altri professori avevano detto “no”. “Ha portato una canzone della Nannini ai casting – ha svelato -. C’erano le file, Vessicchio era laterale e poi tre prof. Lei non è passata per i prof, che le hanno detto di no. Vessicchio alzò la mano per dire ‘lei passa’. Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof”.