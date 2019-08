Emma Marrone senza trucco su Instagram: semplicemente stupenda

editato in: da

Come sempre coraggiosa e splendida, Emma Marrone si mostra senza trucco su Instagram.

Una foto priva di filtri e di “inganni”, in cui la cantante ha scelto di svelarsi per quella che è. Viso acqua e sapone, sguardo intenso e turbante bianco in testa: Emma guarda verso la telecamera e strega tutti con la sua bellezza. L’autrice della foto è Francesca Savini, manager e amica del cuore, inseparabile dalla Marrone che si complimenta con lei nella didascalia.

“A sto giro si è superata” ha commentato la cantante salentina che è stata sommersa da Like e commenti entusiastici da parte dei fan. Ancora una volta Emma è riuscita a colpire dritta al cuore del suo pubblico, con la sua grande naturalezza e sincerità, e i follower l’hanno ripagata con moltissimo affetto.

Questo è un momento speciale per la Marrone. Vasco le ha regalato una canzone – Io sono bella – che uscirà in radio il prossimo 6 settembre e che lei ha presentato con grande entusiasmo ai fan. Non solo: sembra che dopo un lunghissimo periodo da single la cantante sia riuscita a ritrovare l’amore.

Il fortunato, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe Nikolai Danielsen, modello norvegese con cui è stata avvistata a Capri. I due si scambiano spesso messaggi su Instagram e lui ha persino postato una foto insieme a Emma. L’artista pugliese non ha confermato nè smentito il flirt, ma è volata a Formentera insieme agli amici di sempre per godersi gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a casa.

La Marrone è single dal 2015, dopo la fine della love story con Fabio Borriello, fratello del più famoso Marco. Prima ancora era stata legata a Marco Bocci, con cui oggi ha un ottimo rapporto, complice anche l’amicizia con Laura Chiatti, e a Stefano De Martino, con cui si lasciò quando lui incontrò Belen. Nel frattempo Emma è pronta anche al debutto da attrice, sarà infatti nel nuovo film di Gabriele Muccino.