Emma, la foto su Instagram celebra la bellezza “senza inganni”

Emma Marrone, “senza trucco e senza inganno”. È proprio questa la didascalia con cui la cantante salentina lancia un bellissimo selfie su Instagram, ultra naturale, che fa giustamente impazzire la rete. Non è la prima volta che Emma si mostra senza filtri su Instagram, e ogni volta è un apprezzatissimo gesto in omaggio all’unicità della bellezza femminile.

In un mare di selfie filtrati e photoshoppati, su un social che deborda di bellezze artefatte, Emma sceglie di mettersi letteralmente a nudo per i suoi fan, mostrandosi per quella che è: una donna autentica, sincera e unica, che mostra una bellezza non standardizzata, quella che rende unica ogni donna, ma che poche hanno il coraggio di mostrare.

D’altronde, la schiettezza e la sincerità d’animo di Emma nel rapporto con il pubblico è uno degli elementi che le ha fatto conquistare schiere di fan, pazzi della sua musica ma anche dell’enorme personalità della giovane musicista, capace di raccontarsi sempre senza paure, esponendosi in prima persona e affrontando a testa alta critiche e conseguenze della sua sincerità.

La cantante ha avuto il coraggio, come tutti sanno, di rendere pubblici i momenti più dolorosi e difficili della sua vita: raccontando trionfi e sconfitte, battaglie e vittorie, e ora si mostra, bellissima, così com’è, sfidando haters e cultori della bellezza filtrata.

D’altronde, è lei quella che nel suo ultimo, amatissimo, brano canta con tutta la convinzione del mondo: “Io sono bella, sono bella, sì, ma non mi frega niente, io sono bella sempre”. Dalle parole ai fatti, dalla vita alla musica e viceversa. Emma canta quello che pensa e vive quello che canta. Le donne non hanno bisogno di sentirsi dire di essere belle, per sentirsi davvero tali. Ogni donna lo è, anche quando, come lei nel suo selfie, è appena uscita dalla doccia, capelli bagnati, e non un filo di trucco.

Anche quando, come si mostra in un’altra recente immagine su Instagram, è in casa e ha appena finito le pulizie ed è stupenda, pur non essendo certo truccata da gran sera. Nei selfie senza trucco di Emma c’è tutta la convinzione di una donna piena di personalità, il cui fascino risiede soprattutto nella sua forza e sincerità: per questo non ha paura a mostrarsi.

La Marrone sa che tutte dovremmo fare lo stesso perché – sembra dire la cantante con il suo bellissimo scatto al naturale -: “Io sono bella”, ma tutte lo siete, anche, e soprattutto senza filtri e senza inganni.