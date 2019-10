Emma Marrone scala le classifiche: lei reagisce su Instagram

editato in: da

Emma Marrone scala le classifiche con il nuovo brano Io sono Bella e reagisce su Instagram, pubblicando il primo post ufficiale sul suo profilo dopo l’annuncio della malattia e l’operazione.

Sono passate diverse settimane da quando la cantante salentina si è allontanata dai social per iniziare una battaglia molto importante. Una scelta arrivata dopo un post in cui, come un fulmine a ciel sereno, Emma rivelava di doversi fermare per via di un problema di salute. Le parole della Marrone avevano immediatamente preoccupato i fan e il pensiero di tanti era tornato alla battaglia dell’artista contro il tumore iniziata ben dieci anni fa.

Una guerra che Emma ha portato avanti con coraggio e determinazione, senza perdere mai la speranza e il sorriso, sino al 28 settembre, quando ha svelato di essersi operata e di stare bene. Poi la convalescenza, che sta continuando lontano dai riflettori, ma con il pensiero sempre ai fan e alla musica, la sua grande passione. Poco prima di allontanarsi dalle scene, la Marrone aveva presentato Io sono bella, il nuovo singolo scritto per lei da Vasco Rossi.

Un brano bellissimo e profondo, proprio come lei, che il pubblico ha apprezzato. Nelle ultime settimane infatti la canzone ha scalato le classifiche, arrivando al primo posto. Di fronte a questo risultato strepitoso, la cantante non è rimasta in silenzio, ma ha commentato su Instagram, postando un’immagine della cover del singolo. Poco dopo nelle Stories ha ringraziato Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Il messaggio ha emozionato molto i follower e in tanti, soprattutto colleghi, si sono complimentati con Emma. Ci vorrà ancora del tempo e la strada per tornare sul palco è ancora lunga, ma la Marrone sembra sentire la mancanza del suo pubblico.

“Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze – aveva detto dopo l’intervento -, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. […] La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura. Piango di gioia finalmente!”.