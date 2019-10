Emma Marrone, prima uscita pubblica dopo l’operazione

editato in: da

Emma Marrone torna in pubblico dopo l’operazione e la grande paura.

La cantante pugliese è stata paparazzata dal settimanale Oggi durante una passeggiata in giro per Milano. Jeans, t-shirt bianca e giacca, l’artista si è concessa una giornata a base di shopping fra le vie del centro in cerca di qualcosa per l’autunno.

Immagini che hanno rassicurato i tantissimi fan preoccupati per la sua salute e che fanno tirare un sospiro di sollievo ad amici e parenti. Negli scatti infatti Emma sorride felice e sembra serena. La grande paura è passata e ora la cantante salentina ha solo bisogno di tempo per riprendersi e tornare alla normalità.

Qualche settimana fa la Marrone aveva annunciato su Instagram uno stop a causa di alcuni problemi di salute e il pensiero di tutti era tornato alla sua battaglia contro il tumore, iniziata ben dieci anni fa, pochi mesi prima del suo debutto ad Amici. Nel 2014 Emma era stata operata di nuovo, affrontando la situazione con grande coraggio, e anche questa volta ha scelto di non mollare.

Con la sua positività e la voglia di vivere, l’artista ha superato un momento molto difficile e si prepara a tornare sul palco. Come ha svelato lei stessa ci vorrà tempo e ora l’attende una lunga convalescenza, ma dalle immagini sembra che Emma sia già in forma e sorridente.

Solo qualche giorno fa la cantante era tornata su Instagram, lanciando un messaggio ai fan. Nelle Stories aveva condiviso le parole di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta, e i numerosi poster che i fan avevano realizzato per lei. Un modo per ringraziare chi le vuole bene, ma anche per mettere a tacere gli haters che, nel momento più difficile, le hanno augurato il peggio. La strada per tornare alla vita di tutti i giorni ora è in discesa, il peggio è passato e presto Emma tornerà sul palco più forte che mai. Ne siamo certe.