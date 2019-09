Emma Marrone è stata operata: “È stata dura. Piango di gioia”

editato in: da

Emma Marrone rompe il silenzio dopo giorni d’attesa e di paura. La cantante svela su Instagram di essere stata operata e racconta di stare bene, anche se avrà bisogno di tempo per riprendersi e tornare alla sua vita di sempre.

Ancora una volta Emma si è mostrata per quella che è: forte, coraggiosa, sincera, ha affrontato la malattia a viso aperto e ce l’ha fatta. Su Instagram l’artista pugliese ha svelato di essere stata operata, pubblicando il braccialetto con il suo nome e il numero del letto, indossato in ospedale. Ad accompagnare la foto un messaggio, quello che i fan attendevano da giorni.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre – ha scritto Emma -, è stata dura…ma è andata!”. La Marrone non ha nascosto di essere provata, ma è apparsa come sempre positiva. Ora, dopo aver combattuto, è pronta a tornare dai suoi fan, ma prima avrà bisogno di tempo per recuperare le energie.

“Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze – ha spiegato ai fan -, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito – poi un messaggio speciale per chi sta ancora combattendo -. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: tenete duro, io sono con voi!”.

In tanti – amici, colleghi, fan – hanno commentato il messaggio di Emma, felici che il peggio sia passato. Quando qualche giorno fa la cantante aveva pubblicato un post su Instagram in cui annunciava lo stop forzato per problemi di salute, il pensiero di molti era tornato a quasi dieci anni fa quando la Marrone aveva affrontato una dura battaglia contro il cancro.

Emma non ha mai avuto paura di parlare della malattia e non ha mai nascosto nemmeno le sue fragilità, nonostante si sia dimostrata sempre una guerriera. “La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura – ha confessato -. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.