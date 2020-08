Emma Marrone di nuovo con Nikolai Danielsen: il possibile ritorno di fiamma

editato in: da

In passato avevano già attirato la curiosità di tutti gli appassionati di gossip: Emma Marrone e Nikolai Danielsen, l’estate scorsa, erano stati più volte visti insieme e, pertanto, molti avevano pensato che tra loro potesse essere nato l’amore. La cantante, poi, si era dichiarata single, spegnendo l’entusiasmo dei suoi fan. Tra i due, però, potrebbe essere scoccata di nuovo la scintilla.

La vita amorosa di Emma Marrone, nonostante la sua estrema riservatezza, continua, quindi, a tener banco. Dopo l’addio a Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, la cantante era stata accostata proprio al bellissimo modello Nikolai Danielsen, presentatole da alcuni amici in comune. A far pensare che Cupido avesse fatto centro con la sua freccia, le vacanze dei due a Capri e a Formentera, dove avevano mostrato di essere estremamente affiatati.

La loro storia, poi, era stata archiviata come un flirt finito male o, addirittura, un semplice abbaglio. In questi giorni, però, Emma e Nikolai sono tornati a passare ancora un po’ di tempo insieme, dando nuova vita ai pettegolezzi. Sono stati, infatti, avvistati dal portale Giornalettismo, mentre, in compagnia dell’amica Francesca, manager della cantante, passeggiavano per le romantiche vie di Roma.

A quanto pare, inoltre, i due sarebbero stati insieme sulla stessa barca anche a Positano. Incontri che mettono a tacere una volta per tutte la possibilità di un riavvicinamento della Marrone a Stefano De Martino, che recentemente ha chiuso di nuovo la sua storia con la moglie Belen Rodriguez.

Il modello norvegese sarà riuscito a conquistare veramente il cuore di Emma? Al momento né la cantante e né il modello hanno smentito o confermato la loro relazione. D’altronde, nonostante si sia godendo delle meritate vacanze, la Marrone resta estremamente concentrata sulla sua carriera. A breve uscirà un suo nuovo brano e affronterà una nuova attesissima avventura televisiva.

Emma, infatti, insieme a Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hell Raton, farà parte del cast di X-Factor 14, indossando le vesti di giudice. Un’occasione, che la cantante ha accolto con grande felicità ed entusiasmo. Che dopo il grande successo in campo lavorativo, sia arrivato, per la Marrone, anche il momento del vero amore?