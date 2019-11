Emma Marrone, messaggio emozionante su Instagram: “Sono molto contenta”

editato in: da

Emma Marrone emoziona i fan su Instagram con un messaggio da brividi raccontando il suo stato d’animo in questo periodo di grandi cambiamenti. La cantante dopo un momentaneo stop a causa della lotta contro il tumore è tornata alla sua amata musica, circondata dall’affetto dei fan.

Con forza e coraggio, Emma ha combattuto il male e oggi è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza. In queste settimane la cantante è stata in giro per l’Italia, con diversi appuntamenti in cui ha incontrato i fan e presentato l’album Fortuna. Ad accoglierla centinaia di persone, ma anche tanti amici fra cui Maria De Filippi che l’ha sorpresa a Roma, abbracciandola sul palco.

In seguito Emma è stata ospite in tv di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio (protagonista di una gaffe con le rose rosse) e di Tu Sì Que Vales, dove ha avuto un faccia a faccia con Belen Rodriguez. La Marrone sta vivendo giorni intensi, ma è anche tanto felice come ha svelato lei stessa su Instagram ringraziando chi la sostiene e non l’ha mai abbandonata.

“Sono molto contenta – ha scritto pubblicando uno scatto in cui sorride -. Stiamo trascorrendo delle giornate indimenticabili. Sono contenta perché amate FORTUNA. Sono contenta perché questo nuovo modo di “incontrarci” in giro per l’Italia vi piace tantissimo. Grazie davvero di cuore a tutti! W la musica! W FORTUNA! I love you”.

Emma non si è ancora del tutto ripresa dall’operazione, ma è decisa a non mollare e a fare quello per cui è nata: cantare sul palco. La musica e l’affetto della famiglia (e dei fan) le hanno consentito di superare anche i momenti più difficili e di tornare a sorridere nonostante tutto.

“Sono stanchissima – aveva raccontato Emma in uno degli ultimi incontri con i fan -, però è questo disco che mi tiene in piedi. Finalmente si torna a parlare di musica. L’amore della gente mi ha rimesso in piedi fin da subito e io subito volevo tornare da loro contro ogni pronostico. Ai medici ho detto: ‘ Rimettetemi in piedi perché mi esce un disco e io l’uscita del disco non la sposto a sto giro’. Io devo andare a fare quello per cui sono nata: cantare per la gente”.