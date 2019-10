Emma Marrone in lacrime, il gesto dei colleghi alla presentazione di Fortuna

editato in: da

Grande emozione per Emma Marrone che, ospite di Radio Italia, ha ricevuto una sorpresa dai colleghi. La cantante salentina è stata ospite dell’emittente radiofonica per presentare il nuovo album Fortuna. Si tratta di un disco molto importante che arriva dopo un periodo difficile segnato dalla battaglia contro il tumore.

Ora che è finalmente tornata, Emma non ha nessuna intenzione di fermarsi e presto tornerà sul palco, per la gioia dei fan. Per realizzare il disco la Marrone ha collaborato con numerosi colleghi, da Elisa, sua grande amica dai tempi in cui era direttore artistico di Amici, a Vasco Rossi, che le ha dedicato un messaggio da brividi, sino a Franco 126. Mentre si trovava nello studio dell’emittente, l’artista ha ricevuto una sorpresa speciale.

Ormai diverse settimane fa Emma aveva sorpreso tutti postando su Instagram un messaggio in cui parlava di un problema di salute e della necessità di curarsi. Parole che avevano preoccupato molto i follower, ma soprattutto amici e colleghi che l’avevano sommersa di messaggi di affetto. Mentre stava presentando Fortuna, la Marrone ha ricevuto un’ulteriore dimostrazione, con diversi video messaggi pieni di amore e attestati di stima nei suoi confronti.

Da Fiorella Mannoia ad Alessandra Amoroso, passando per Fabio Rovazzi, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Loredana Bertè e Giuliano Sangiorgi. A dimostrare l’affetto per Emma anche Gabriele Muccino, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Mahood, Nel, Tiziano Ferro, Gianna Nannini. E ancora: Marco Mengoni, Laura Pausini, che l’aveva difesa dagli haters, Noemi ed Elisa.

Le parole degli amici hanno commosso Emma sino alle lacrime. “Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest’ultimo periodo – ha detto -. Non è retorica, ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente”.

La Marrone ha raccontato di avere un legame speciale con Tommaso Paradiso e Fabio Rovazzi, presenti anche nell’album Fortuna: “Tommaso e Fabio erano a Los Angeles lo stesso periodo che c’ero anche io – ha raccontato -. Andavamo in giro in macchina con i finestrini aperti, perché lì non ci conosceva nessuno, e ho fatto ascoltare loro alcune mie nuove canzoni”.

Emma ha un legame molto forte anche con Elisa: “È stato bello lavorare con lei, è molto diligente, ho imparato tanto” ha confessato.