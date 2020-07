Emma Marrone, su Instagram la sua foto da bambina: è uguale a oggi

editato in: da

Emma Marrone ha un rapporto speciale con le persone che la seguono, e non ha mai avuto paura di dimostrarlo: proprio nelle sue stories di Instagram la cantante ha ricondiviso una dedica che una sua fan le ha fatto, piena di parole dolci che hanno fatto da contorno a un adorabile confronto tra il passato e il presente della cantante.

Sei solo cresciuta, ma sei rimasta tu con le tue idee, la tua fragilità, il tuo amore, la tua purezza, la tua umiltà, la tua forza e i tuoi sentimenti. Ti voglio bene.

La particolarità di questa dedica, il dettaglio che probabilmente più ha colpito Emma, è che ha fatto da cornice ad un collage con a sinistra una foto sua da bambina, con un cerchietto tra i capelli biondi e il grembiule bianco, e a destra una foto più recente: stesso sguardo, stesso viso e stesso broncio.

Il confronto tra ieri e oggi ha catturato l’attenzione di Emma, che lo ha voluto ripubblicare accompagnando il tutto con un cuore, segno che ha apprezzato il pensiero. D’altro canto, la dedica è risultata davvero dolce, sopratutto perché in entrambe le foto la cantante ha la stessa espressione, che sottolinea come – negli anni – sia rimasta sempre la stessa bambina sognatrice.

Ed è proprio questo suo aspetto che ha reso speciale Emma agli occhi di tutti: lei in tutti questi anni è diventata un vero esempio per chi non vuole rinunciare ai propri sogni.

D’altronde, Emma ha da poco superato una difficile battaglia contro il tumore, senza mai perdere il sorriso e infondendo speranza a chi si è trovato nella sua stessa situazione.

In questo modo – e grazie all’affetto dei suoi ammiratori e delle persone a lei più vicine – la Marrone ne è uscita più forte di prima, ricominciando subito a lavorare: a tal proposito, rivedremo la cantante presto tra la giuria di X Factor, in onda su Sky Uno dal 17 settembre, insieme a Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Il futuro ha in servo grandi progetti per Emma, che a quella bambina sognatrice ha ancora da offrire tanto.