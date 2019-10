Emma Marrone imita Belen e nomina De Martino

editato in: da

Emma Marrone imita Belen Rodriguez e nomina Stefano De Martino. La cantante salentina è tornata sul palco dopo la battaglia contro il tumore e oggi è più grintosa che mai, pronta a presentare l’album Fortuna. Un disco che racconta la sua rinascita e la fine di un periodo difficile da cui è uscita più forte che mai.

Ironica e autoironica, Emma non ha mai perso la voglia di sorridere, nonostante la malattia, ed è tornata a farlo anche in questi giorni quando ha incontrato i fan per presentare l’album Fortuna. Prima l’incontro con Maria De Filippi e l’abbraccio più sincero di sempre (con un retroscena su Amici), poi un live durante il quale ha divertito tutti, imitando Belen Rodriguez (alla perfezione) e parlando dell’ex Stefano De Martino.

Il ballerino e la cantante hanno vissuto un’intensa storia d’amore in passato, iniziata nella scuola di Maria De Filippi. Una relazione terminata bruscamente nel 2012 quando Stefano incontrò Belen Rodriguez, dando vita, inevitabilmente, a un triangolo amoroso che fece molto discutere. Oggi i due sono sposati e hanno anche un figlio, Santiago. Dopo un lungo periodo di separazione sono tornati insieme, pronti a progettare le nozze bis e un altro figlio.

Emma ha superato l’addio a Stefano con grande dignità e con il tempo è riuscita persino a recuperare il rapporto con l’ex fidanzato. Con Belen non c’è rancore, tanto che l’argentina più di una volta ha dimostrato di apprezzare la musica della cantante. Anche Emma sembra nutrire una certa simpatia per la Rodriguez così tanto che nell’ultimo incontro con il pubblico a Roma l’ha persino imitata.

La Marrone si è raccontata ai fan, lasciandosi andare a risate e battute. “Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino o… De Martino?” ha detto citando l’ex e imitando la voce di Virginia Raffaele che interpreta Belen. Una scenetta divenuta in breve tempo virale che ha scatenato una standing ovation nel pubblico.