Emma Marrone, Fazio e la Littizzetto commettono una gaffe in diretta tv

Nel corso dell’ospitata di Emma Marrone a Che Tempo che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno commesso un’involontaria gaffe ai danni della cantante. L’artista pugliese è tornata per la prima volta in tv ospite della trasmissione Rai dove ha presentato il suo nuovo album Fortuna. Un disco che segna la sua rinascita dopo la battaglia contro il tumore e l’assenza dalle scene.

Qualche tempo fa Emma aveva annunciato di doversi fermare per un problema di salute e il pensiero dei fan era andato subito al cancro contro cui aveva fatto i conti ben dieci anni fa, poco prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’operazione e la convalescenza, la Marrone è tornata più forte di prima con la sua musica.

Prima ha incontrato i fan in una serie di eventi a Roma (dove ha ricevuto l’abbraccio della De Filippi e ha divertito tutti imitando Belen), poi è stata ospite di Che Tempo Che Fa. Accolta da un grande applauso, Emma si è esibita sulle note di Fortuna. “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene” ha detto.

L’ospitata si è conclusa in modo particolare, con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio che hanno consegnato a Emma un fascio di rose rosse. In tanti su Instagram e Twitter hanno notato l’espressione strana della cantante. Quella dei due conduttori è stata infatti una gaffe. La Marrone detesta le rose rosse e ha svelato più di una volta di non essere mai felice quando le riceve perché sono legate a ricordi poco positivi.

“La mia vita normale è molto banale – aveva raccontato in un programma condotto da Giampaolo Morelli -, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse – aveva sottolineato -. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”.

Nel corso della chiacchierata la cantante ha parlato anche degli hater che nel momento più difficile l’hanno attaccata, augurandole il peggio sui social. “In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei quattro sfigati che sputano odio sui social – ha svelato -. Che i social iniziano a certificare le persone che scrivono. Noi personaggi dobbiamo mandare documenti per avere la “spunta blu” dei vip, allora certifichiamoci tutti. Non bullizziamo, “bollizziamoci”.