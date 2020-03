Emma Marrone, la dedica alla De Filippi: “Ha saputo guardare oltre”

editato in: da

“Dieci anni tondi tondi”: Emma Marrone inizia così il suo ultimo post su Instagram, in cui ricorda la sua vittoria ad Amici. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma quello che non è cambiato è il suo rapporto con Maria De Filippi.

Un legame, anzi, che è diventato sempre più forte negli anni, che la cantante ha voluto celebrare con uno scatto, quello che la ritrae vittoriosa, emozionatissima e commossa con il trofeo in mano:

Questa foto è stampata nel mio cuore. Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio “talento” e a chi come lei ha sempre saputo guardare “oltre”.

Un percorso che è iniziato dal talent show della De Filippi, ma che poi l’ha consacrata come una delle cantanti più amate e seguite del panorama italiano. Proprio qualche mese fa l’artista ha rilasciato il suo ultimo album di inediti, Fortuna, che ha scalato le classifiche:

Mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante. Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco.

Un omaggio quindi, non solo a Maria, ma anche a tutti coloro che la seguono. Non sono mancati infatti i commenti dei suoi fan, che hanno espresso il loro affetto e la stima per la loro artista preferita: “Da sempre con te. Festeggeremo presto”, “Dopo 10 anni siamo ancora qui”, “Fiera di essere cresciuta con te…Il mio idolo da sempre e per sempre”.

D’altronde la cantante salentina non ha mai smesso di mantenere il rapporto con il suo amato pubblico: recentemente in un’intervista ha ammesso di non avere un social media manager e gestire i suoi profili pubblici in autonomia, proprio per mantenere un contatto più autentico e intenso con i suoi fan.

Emma, che ha affrontato la lotta contro il tumore, è amata dal pubblico per la sua schiettezza e genuinità, e spesso si è fatta ambasciatrice di messaggi positivi, invitando i suoi fan a inseguire sempre i propri sogni. Del resto proprio lei, con una lunga carriera alle spalle, ha superato moltissimi ostacoli per arrivare dov’è oggi: non a caso il suo motto è “Non mollare mai”.