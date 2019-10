Emma confessa: “Sono affaticata, ma non mollo”

editato in: da

Coraggiosa, unica e incredibilmente forte, Emma racconta come sta dopo la malattia e svela di sentirsi affaticata, ma decisa a portare avanti la promozione del suo album Fortuna. Un disco che segna un nuovo inizio per l’artista salentina dopo la lotta contro il tumore.

Emma ha incontrato i fan a Bisceglie, in una delle tante tappe per raccontare la nascita di Fortuna, ma anche per parlare un po’ di sè. Qualche giorno fa, a Roma, la Marrone aveva ricevuto una sorpresa da Maria De Filippi, che l’aveva abbracciata sul palco, emozionando il pubblico. Poco dopo la cantante aveva fatto divertire tutti imitando Belen e citando l’ex Stefano De Martino.

Nella tappa in Puglia, Emma ha risposto alle domande delle persone presenti nel pubblico che le chiedevano come stesse. Secondo quanto riportato da alcuni fan, l’artista avrebbe risposto: “Sono affaticata. Il mio corpo deve ancora riprendersi e ripulirsi da tutte le medicine che sono state necessarie. Quindi, non sono al 100% anche se vorrei esserlo”.

“Sono stanchissima – avrebbe ammesso Emma -, però è questo disco che mi tiene in piedi. Finalmente si torna a parlare di musica. L’amore della gente mi ha rimesso in piedi fin da subito e io subito volevo tornare da loro contro ogni pronostico. Ai medici ho detto: ‘ Rimettetemi in piedi perché mi esce un disco e io l’uscita del disco non la sposto a sto giro’. Io devo andare a fare quello per cui sono nata: cantare per la gente”.

Parole accolte con un lungo applauso: “Però tengo botta, eh! – avrebbe ribadito Emma -. Barcollo, ma non mollo!”. La Marrone solo qualche settimana fa si era sottoposta a un intervento per sconfiggere il tumore dopo aver scoperto che il male era tornato. Esattamente dieci anni fa la cantante aveva fatto i conti con la stessa malattia poco prima di entrare nella scuola di Amici e aveva reagito con uguale forza e coraggio.