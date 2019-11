Emma Marrone commenta su Instagram l’incontro con Belen a Tu Sì Que Vales

editato in: da

Emma Marrone commenta su Instagram l’incontro con Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales. Per la showgirl e la cantante è arrivato il momento di un nuovo faccia a faccia dopo il video virale in cui l’artista salentina parla di De Martino e imita l’argentina.

Dopo l’ospitata a Che Tempo Che Fa, Maria De Filippi ha deciso di invitare Emma negli studi di Tu Sì Que Vales per presentare l’album Fortuna. Reduce dalla battaglia contro il cancro, la Marrone è tornata più forte che mai, pronta a scalare le classifiche con il suo nuovo lavoro musicale. Il disco segna la sua rinascita ed è stato già svelato nel corso di alcuni incontri con i fan e in tv da Fabio Fazio, dove Emma è diventata la protagonista involontaria di una gaffe legata alle rose rosse.

Quello che ha fatto discutere di più in questi giorni però è stata la sua imitazione di Belen. Durante un live infatti la Marrone, raccontando la sua playlist, ha citato l’ex fidanzato Stefano De Martino e nel farlo ha imitato l’accento particolare della Rodriguez proprio come fa Virginia Raffaele. Il gesto non è stato commentato dalla showgirl nè dal ballerino, ma pochi giorni dopo la cantante e l’argentina hanno avuto la possibilità di avere un faccia a faccia.

La puntata di Tu Sì Que Vales non è ancora andata in onda, ma come i fan sanno bene è registrata. L’incontro fra Belen ed Emma dunque è già avvenuto e con molta probabilità è stato scoppiettante. Lo conferma anche la Marrone che nelle Stories di Instagram ha affermato di essere sbarcata a Roma per un motivo speciale, ossia registrare la puntata dello show di Maria De Filippi.

“Sono partita alle 7.30 da Palermo – ha scritto pubblicando la foto del suo letto al termine di una giornata impegnativa -. Ho fatto un breve ma intenso pit stop a Roma e poi capirete perché. Per poi ripartire alla volta di Milano. Adesso ho una visione, il mio letto. Buonanotte”.

Belen invece è rimasta in silenzio, senza rilasciare commenti o anticipazioni, ma ha preferito documentare nelle Stories di Instagram il compleanno del padre Gustavo Rodriguez. Con lei, come sempre, Stefano De Martino con cui è tornato il sereno.