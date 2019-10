Emma Marrone commenta la gaffe di Fazio su Instagram

editato in: da

Emma Marrone commenta su Instagram la gaffe di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, sorprendendo tutti. La cantante nei giorni scorsi è stata ospite dello show Rai per presentare l’album Fortuna. Nella prima ospitata televisiva dopo la malattia l’artista pugliese è apparsa sorridente e bellissima.

Accolta da un lungo applauso del pubblico, Emma si è esibita sulle note di una canzone, poi ha rilasciato un’intervista a Fabio Fazio in cui ha parlato della collaborazione con Vasco Rossi, dell’esperienza di attrice sul set di Gabriele Muccino, ma soprattutto del periodo difficile che ha appena affrontato.

La Marrone infatti si è sottoposta a un’operazione per rimuovere il tumore, esattamente dieci anni dopo che la sua battaglia contro il male era iniziata. L’ex star di Amici ha affermato di stare bene, anche se ci vorrà del tempo prima di tornare completamente in forze, ma il sorriso e la grinta non le mancano.

L’ospitata si è conclusa con la consegna, da parte di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, di un fascio di rose rosse. I conduttori però hanno commesso, senza saperlo, una gaffe. In tanti infatti si sono accorti sui social che, mentre riceveva i fiori, Emma aveva un’espressione particolare. Il motivo? Sembra che la cantante non sopporti le rose rosse, perché legate a momenti non proprio felici della sua vita.

“La mia vita normale è molto banale – aveva svelato a Giampaolo Morelli, ospite di un suo programma -, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”.

A quanto pare però Emma ha cambiato idea. Dopo le polemiche e i commenti sulle rose rosse infatti la cantante ha postato su Instagram uno scatto in cui stringe fra le mani il fascio di fiori. “Viva le rose rosse” ha scritto, mentre la sua manager e amica Francesca Savini ha commentato: “Rose rosse sdoganate”.

Insomma, sembra proprio che la Marrone abbia cambiato idea riguardo questi fiori, con buona pace di chi era convinto che dopo l’ospitata a Che tempo che fa avrebbe buttato immediatamente il mazzo.