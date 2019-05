Emma Marrone cambia look e si fa mora

editato in: da

Emma Marrone cambia look e, dopo aver compiuto 35 anni, si fa mora, abbandonando il biondo.

Il 25 maggio la cantante ha festeggiato il compleanno insieme ad amici e parenti, per l’occasione si è voluta regalare un nuovo colore di capelli. Un castano scuro che ha sfoggiato nelle Stories di Instagram, sorprendendo i fan che di certo non si aspettavano questo cambio look. Biondissima da quando, nello studio di Amici, conquistò tutti, Emma ha deciso di fare un drastico cambiamento.

Per questo, dopo aver superato la soglia dei 35 anni, è passata da bionda a mora. La nuova nuance sembra donare molto all’artista e ha subito conquistato anche i follower più scettici. Bella, diretta e sempre sincera, la Marrone di recente è stata ospite di Amici di Maria De Filippi, dove si è scontrata con i professori dello show e a dato vita ad un divertente siparietto con Alberto Urso, che da anni ha una cotta per lei.

In occasione del suo compleanno, Emma ha voluto fare un bilancio della sua vita, affermando di sentirsi più matura, ma di essere ancora la bambina senza freni e spericolata che non ha mai paura di parlare e dire la sua. “Il mio metabolismo è sempre più lento – ha svelato su Instagram e Facebook -, se faccio tardi la sera la mattina dopo sono una catorcio, digerisco con più difficoltà e prediligo le serate tranquille con pochi amici ma buoni”.

“Ma sono serena – ha confessato -. Ho imparato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Mi difendo molto meno del solito. Ma sono più sveglia del solito. La chiamano maturità. Ho realizzato tante cose in questi anni. Alcune incredibili…altre un po’ traballanti ma ci sta…se sei umano..ci sta…”.

“Sono cambiata in tante cose – ha aggiunto Emma Marrone, nella sua confessione social -. La chiamano evoluzione. Però sono sempre la stro*****a sfacciata che non ha paura di dire tutto ciò che pensa. Come una bambina senza freni, io non li voglio i freni, non li ho mai voluti. Come quando ero piccola e con la bicicletta scendevo per le discese ripide con i piedi sollevati dai pedali. Al massimo della velocità, sto volando…evviva sto volando. Buon compleanno a me. Un nuovo anno di vita da vivere al massimo. Sempre e solo al massimo. Grazie vita”.