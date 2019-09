Emma Marrone annuncia: “Mi devo fermare, ho un problema di salute”

editato in: da

Emma Marrone blocca il tour e si sfoga su Instagram, annunciando di avere dei problemi di salute.

La cantante, che di recente aveva presentato il brano Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi, ha svelato ai fan di dover rinunciare, almeno per ora, ai concerti. Un annuncio doloroso e sofferto, che Emma ha scelto di fare sui social, citando una celebre frase di John Lennon: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”.

“Succede. Succede e basta – ha scritto la Marrone -. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

Emma ha poi svelato che non sarà al suo prossimo concerto: “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione – ha annunciato la cantante salentina -. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi”.

La Marrone ha cercato di mostrarsi forte, rassicurando i fan e affermando che risolverà i suoi problemi di salute. “Vi prometto che tornerò più forte di prima! – ha scritto -. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero. Andrà tutto bene!”.

Non è chiaro cosa sia accaduto a Emma, nè quali saranno gli sviluppi futuri. Di certo fan, amici e colleghi si sono stretti intorno alla cantante. Forte e battagliera, in passato l’artista aveva sconfitto una neoplasia che aveva attaccato ovaie e utero proprio poco tempo prima di arrivare ad Amici, il talent che le ha regalato il successo.

Dopo un’estate all’insegna del mare e degli amici (con qualche gossip sulla nuova fiamma Nikolai Danielsen), Emma era tornata a occuparsi di musica, presentando il nuovo singolo scritto per lei da Vasco.