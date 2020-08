Emma festeggia Alessandra Amoroso: “Buon compleanno alla più pazza del mondo”

editato in: da

Emma, 36 anni e “Sono più figa adesso di prima”

Passano gli anni, ma l’amicizia tra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone va avanti a gonfie vele. Le due cantanti, che si sono conosciute sui banchi della scuola di Amici, continuano ancora oggi a frequentarsi e a dimostrarsi reciprocamente supporto.

A dimostrazione di ciò, è possibile citare la Story Instagram condivisa da Emma martedì 11 agosto, giorno del 34esimo compleanno dell’amica e collega (che sta bissando con Karaoke il successo ottenuto con Mambo Salentino la scorsa estate).

Nei pochi secondi di video condivisi dalla Marrone su Instagram, si vedono lei e Alessandra assieme sedute a quello che sembra essere il tavolo di un bar o di un ristorante. I loro volti sono simpaticamente modificati con un filtro social e in sottofondo suona Happy Birthday to You.

La Marrone ha scelto di corredare il video con un dolcissimo augurio. “Buon compleanno alla più pazza del mondo… ti amo”: queste le parole scelte dalla cantante salentina per fare gli auguri all’amica, che ha recentemente conquistato il pubblico a Battiti Live.

Emma non è stata l’unica artista a fare gli auguri ad Alessandra Amoroso per i suoi 34 anni. Anche Giuliano Sangiorgi, che condivide con le due cantanti l’origine salentina, ha pubblicato su Instagram un messaggio per il compleanno di Alessandra, scegliendo proprio una foto che lo vede assieme alle colleghe accompagnata dalla didascalia “Auguri a te che hai voglia di… ballare”.

Per Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che con il post sopra ricordato hanno ricordato non certo per la prima volta di essere vere amiche, questo è un momento d’oro. La Marrone, archiviati i mesi difficili della recidiva della malattia e dell’intervento, ha conquistato il pubblico con il suo ultimo disco e si prepara a un traguardo molto importante della sua carriera: il ruolo di giudice di X Factor. La cantante salentina occuperà infatti uno degli scranni della giuria del celebre talent, condividendo questa esperienza con Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton.

La Amoroso, che sta dominando le classifiche con Karaoke, è più bella che mai e si gode l’estate da single dopo la fine della lunga relazione con Stefano Settepani, storico collaboratore di Maria De Filippi.