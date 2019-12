Elton John: il suo indirizzo pubblicato per sbaglio. Cosa è successo

editato in: da

Cosa accadrebbe se tutti gli indirizzi dei personaggi famosi più amati venissero resi pubblici? Probabilmente il caos e, per gli interessati, sarebbe un gran problema. Soprattutto, si tratterebbe di un’importante e spiacevole violazione della loro privacy. Lo sa bene Elton Jhon, i cui dati sono stati pubblicati per sbaglio.

Basta un piccolo errore per ledere la privacy delle persone, soprattutto quando importanti dati vengono resi noti sul web. Elton John, che ha tantissimi fan sparsi in tutto il mondo, lo sa bene. L’indirizzo esatto, completo di codice postale, della sua abitazione, infatti, è rimasto online, disponibile a tutti, per circa novanta minuti. Ma come è potuto accadere?

Non certo per volontà del cantante, che era all’oscuro di ciò che stava accadendo. La responsabilità, infatti, è del governo britannico che, per errore, ha postato online gli indirizzi completi di uffici e di abitazioni di oltre mille persone. Si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo, alti funzionari e politici che stanno per ottenere onorificenze e prestigiosi riconoscimenti. Insomma, tutti individui molto conosciuti e apprezzati, ma che da questo sbaglio potrebbero venire danneggiati.

Oltre Elton John, quindi, anche altre importanti personalità. Tra queste vi sono anche il giocatore di cricket Ben Stokes, il politico Iain Duncan Smith, la cuoca star della televisione Nadiya Hussain e l’ex capo dell’authority per le comunicazioni Sharon White. Il governo britannico si è immediatamente scusato con le persone interessate e ha assicurato che i dati sono stati rimossi dal web nel minor tempo possibile. Ha anche affermato che cercherà di comprendere le dinamiche che hanno causato questo grave errore, accertandone le responsabilità. Alla BBC, poi, l’ufficio del governo ha dichiarato:

Ci scusiamo con tutte le persone colpite, le stiamo contattando direttamente e stiamo esaminando quanto successo.

Come ha reagito Elton John? Per ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. Si sta, però, godendo il momento positivo e, soprattutto, la soddisfazione dell’onorificenza che sta per ricevere. Tramite un post su Twitter, ha fatto affermato:

Il 2019 si è rivelato un anno davvero meraviglioso per me e mi sento straordinariamente fortunato.

Insomma, almeno apparentemente, Elton John è completamente concentrato sugli aspetti positivi di quest’anno appena trascorso e non vuole lasciarsi influenzare negativamente da questo errore.