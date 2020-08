Elodie, festa senza Marracash. Ma con lei ci sono le donne più importanti della sua vita

editato in: da

È un momento davvero particolare per Elodie: la cantante romana si sta godendo il successo, l’amore per la sua musica e sta facendo scorrere sulla sua pelle molte altre sensazioni positive. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram delle stories insieme alla sua famiglia, circondata dagli affetti più cari.

All’appello mancava il fidanzato Marracash, cui è legata da diverso tempo: galeotto fu il videoclip di Margarita, che li legò indissolubilmente l’uno all’altra dando vita ad un amore che, però, non segue delle regole canoniche.

Sì, perché come la stessa Elodie ha confessato, lei è innamorata, ma ha bisogno dei suoi spazi. Per questa ragione, dopo aver trascorso con Marracash tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, ha fatto le valige quando il lockdown è finito.

La cantante romana ha spiegato di aver bisogno di una sua dimensione. Ha infatti trovato una casa tutta sua, dove si è trasferita qualche settimana fa. E, nel frattempo, ha anche trovato il tempo per sfornare delle vere e proprie hit, Guaranà e Ciclone, divenuti dei tormentoni estivi apprezzatissimi.

Con Marracash la storia, dunque, non è mai finita: in alcune stories degli scorsi giorni i due apparivano insieme, felici e complici, mentre si prendevano in giro. Ognuno, però, ha anche la sua vita, che preserva in nome di un’indipendenza e di una libertà che sono proprie di chi segue il cuore.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, l’assenza di Marracash è stata abbondantemente compensata dalla presenza delle donne più importanti della vita di Elodie: in occasione del compleanno di 18 anni della nipote Aurora (che per altro le somiglia incredibilmente), la cantante è stata con la sorella la sorella Fey Di Patrizi, le altre nipoti e la nonna.

Quella che ne è derivata è stata una serata piena di gioia, sorrisi e amore. Tra un ballo e un abbraccio, Elodie si è goduta la sua famiglia prima di tornare ai suoi impegni quotidiani e al suo tour This Is Summer, anteprima del tour ufficiale This Is Elodie che porterà in giro per l’Italia tutte le canzoni dell’omonimo album, compresa Andromeda, con cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2020.