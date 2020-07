Elodie: nuova casa per la cantante, ma di Marracash non c’è traccia

editato in: da

La splendida Elodie ha finalmente deciso di prendersi una pausa nella sua nuova casa: la cantante si è da poco trasferita in un appartamento dal quale si intravede un delizioso porticato con cortile interno.

La cantante lo ha fatto sapere tramite delle stories sul suo profilo Instagram, tra le quali ha ripreso anche l’arrivo della sua migliore amica (e collega) Joan Thiele, che si è presentata con un bellissimo mazzo di fiori.

“Ti regalo fior d’amore per la tua nuova casetta, che sono sicura sarà un posto meraviglioso”, queste sono le parole che si intravedono sul bigliettino che Joan ha voluto dedicare alla sua amica.

La cantante dalle lunghe treccine nere, dunque, si è finalmente concessa del tempo per rigenerarsi dopo una stagione musicale piuttosto impegnativa e che non accenna a rallentare: ricordiamo, infatti, che Elodie ha partecipato a Sanremo 2020 con la canzone Andromeda, e ultimamente ha scalato tutte le classifiche grazie alle hit estive Guaranà e Ciclone. Quest’ultima interpretata con il duo Takagi e Ketra, la trapper Mariah Angeliq e le chitarre dei Gipsy Kings. Il brano è accompagnato da un video musicale che ha fatto impazzire tutti, poiché si tratta di un omaggio al celebre film di Leonardo Pieraccioni del 1996, con Lorena Forteza e Natalia Estrada.

Nel mini tour della casa concesso dalla cantante, però, c’è un grande assente: si tratta del rapper Marracash, fidanzato di Elodie da circa un anno. I due si sono sconosciuti sul set del videoclip di Margarita (canzone che i due artisti hanno registrato insieme), ma – per stessa ammissione della ragazza – le cose tra di loro non sono andate sempre lisce.

In una recente intervista al Fatto Quotidiano, la bella cantante ha rivelato qualche dettaglio riguardo le dinamiche di coppia tra lei e il rapper:

Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata.

Elodie e Marracash, come molte altre coppie, si sono ritrovati a convivere in maniera “forzata” negli ultimi due mesi. Forse i loro contrasti hanno portato la cantante a scegliere di vivere da sola, per questo Marracash non è stato ancora avvistato. Ma questa è solo una supposizione ed è troppo presto per parlare di crisi tra i due.