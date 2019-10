Elisabetta Gregoraci torna dall’ex Francesco Bettuzzi

editato in: da

Elisabetta Gregoraci delude Flavio Briatore e torna fra le braccia di Francesco Bettuzzi.

La love story fra l’imprenditore e la showgirl sembrava arrivata al capolinea, ma in questi giorni c’è stato l’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Elisabetta. La Gregoraci infatti è stata paparazzata in aeroporto insieme all’ex compagno, pronta per raggiungere Lampedusa. Una vacanza da sogno che entrambi hanno documentato su Instagram, fra fondali splendidi e panorami mozzafiato.

Qualche mese fa la relazione era arrivata al capolinea e non erano mancate le frecciatine da parte di Bettuzzi, che sui social aveva parlato di un “terzo incomodo”. Secondo i gossip a portare alla fine delle storia d’amore sarebbe stato il riavvicinamento fra Briatore e la Gregoraci, avvenuto dopo il divorzio per amore del figlio.

Una vicinanza fra gli ex che non sarebbe affatto piaciuta a Bettuzzi, tanto da allontanarlo dalla Gregoraci. Ora però fra i due sembra sia tornato il sereno, con buona pace di Flavio Briatore, che su Novella 2000 aveva commentato la rottura in modo molto particolare. “Sarà tutto molto più semplice – aveva detto -. Per volerci bene e voler bene a Falco. Quello è il nostro primo obiettivo”.

Una dichiarazione che era arrivata dopo i gossip riguardo un presunto ritorno di fiamma fra gli ex. Sia Briatore che la Gregoraci avevano chiarito che non sarebbero tornati insieme, ribadendo però l’affetto e il rispetto reciproco, ma soprattutto la volontà di regalare serenità al piccolo Nathan Falco, il loro unico figlio.

Quest’estate Elisabetta e Flavio hanno trascorso le vacanze insieme fra la Sardegna e Capri, dell’imprenditore e creatore dell’azienda Pure Herbal nessuna traccia sino ad oggi. Nelle immagini pubblicate su Diva e Donna i due innamorati si preparano alla partenza con borsoni e valige. L’intesa è fortissima ed è chiaro che l’amore è tornato. Non è dato sapere cosa sia accaduto, ma il sorriso di Elisabetta su Instagram mentre si tuffa nelle acque cristalline di Lampedusa sembra raccontare un amore nuovamente forte e appassionato.