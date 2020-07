Elisabetta Gregoraci, strepitosa con un amico in barca prima di Battiti Live

editato in: da

Battiti Live è alle porte e Elisabetta Gregoraci è sempre più bella: la conduttrice dell’evento musicale dell’estate è occupata per la preparazione della prima serata dello show, ma si è concessa anche una piccola pausa tra le spiagge della meravigliosa Otranto, città che ospiterà Battiti Live per questa edizione. Con lei, però, c’è anche un uomo misterioso.

A tal proposito, il settimanale Nuovo ha reso pubbliche delle fotografie di Elisabetta in compagnia di colui che sembrerebbe presubilmente un suo amico, mentre indossa un due pezzi giallo che abbracciano le sue forme straordinarie. Appena quarantenne, la Gregoraci appare ancora strepitosa, anche in bikini e senza trucco.

Non si hanno ancora notizie su chi sia l’uomo fotografato al fianco della conduttrice, ma il pettegolezzo che li vede in una relazione è già partito.



D’altro canto, Elisabetta è single e non frequenta nessun uomo ormai da un anno: dopo essersi separata dal suo ex marito Flavio Briatore, ha avuto una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, conclusa lo scorso anno in maniera piuttosto brusca, tanto che Bettuzzi è ricorso a Instagram per spiegare il motivo della rottura.

Nonostante tutto, Elisabetta non si è fatta scalfire dalle delusioni d’amore e si gode a pieno la sua vita da single, concentrandosi sul lavoro e su l’unica persona che merita tutto il suo amore, ovvero suo figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Briatore.

Un altro grande amore della Gregoraci sono i suoi ammiratori, che vengono sempre aggiornati con cura tramite i social della conduttrice. Elisabetta, infatti, ama condividere la sua quotidianeità e i backstage dei suoi progetti lavorativi, e non ha perso occasione per pubblicare uno splendido scatto immortalato durante una pausa di Battiti Live:

Oggi sono riuscita a fare un bagno nello splendido mare di Otranto tra una pausa e l’altra di Battiti Live! la nostra Italia é stupenda! Vi aspetto lunedì su Italia 1 con Battiti Live

Non ci resta che augurare il meglio alla conduttrice, che rivedremo presto in tutta la sua bellezza alla guida di Battiti Live 2020 a partire da lunedì 27 luglio in onda su Italia 1, affiancata dal talentuoso spekear radiofonico Alan Palmieri.