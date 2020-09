Elisabetta Gregoraci splendida in costume intero. E condivide l’emozione per il GF Vip

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il countdown è cominciato: manca pochissimo al ritorno dei riflettori sul loft più spiato d’Italia. La quinta edizione de Il Grande Fratello Vip sta per iniziare – la prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre e vedrà Alfonso Signorini fare gli onori di casa con Pupo e Antonella Elia nella veste di opinionisti – ed Elisabetta Gregoraci, fra i primi nomi del cast a trapelare, è prontissima per questa nuova sfida che la attende.

La ex moglie di Flavio Briatore ha ‘fermato’ questo momento per lei molto speciale in un post su Instagram. La meravigliosa 40enne calabrese ha pubblicato sul social, dove è seguita da oltre 1 milione di persone, un mirror selfie che la vede bellissima con indosso un costume intero bianco che valorizza alla perfezione il suo fisico mozzafiato. Nella caption, la conduttrice di Battiti Live racconta tutta la magia di questa attesa.

Giornata milanese oggi, sono in camera e i miei pensieri volano: è iniziato il countdown, sono molto emozionata per questa nuova avventura. Vi sento tanto, grazie!

Queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scelto di dedicare a un momento di svolta della sua carriera, iniziata alla fine degli anni ’90 quando, reduce dalla conquista della fascia di Miss Sorriso a Salsomaggiore, ha sfilato per stilisti di fama mondiale come Dolce & Gabbana e Giorgio Armani.

Da allora sono cambiate tantissime cose e, oggi come oggi, Elisabetta Gregoraci è una donna, una mamma e una professionista affermata che si appresta a vivere la sua prima esperienza davanti alle telecamere di un reality. Suoi compagni di viaggio saranno numerosi Vip. Come promesso nei mesi scorsi da Alfonso Signorini, si tratta di un cast stellare. Qualche nome? L’influencer Denis Dosio, la doppiatrice Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, la coppia mamma-figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, l’attrice Adua Del Vesco, ex di Gabriel Garko, la Instagram star Tommaso Zorzi e molti altri volti celebri.

Non resta che attendere l’inizio della nuova edizione del reality per vedere come Elisabetta Gregoraci, che nei giorni scorsi sempre su Instagram ha fatto gli auguri per l’inizio della scuola al figlio Falco, vivrà quella che è un’esperienza a dir poco straordinaria!