La Gregoraci sorride con Briatore dopo la delusione per Sanremo e le parole della Bosi

Elisabetta Gregoraci, la moglie di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre più uniti dopo le polemiche che li hanno travolti in questi giorni. L’imprenditore infatti ha dovuto fare i conti con le rivelazioni di Benedetta Bosi, la studentessa ventenne indicata da tutti come la sua nuova fiamma, che ha rilasciato una lunga intervista a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live.

La Gregoraci invece è ancora provata dal caos scatenato dalla sua esclusione dall’Altro Festival, il format in onda su RaiPlay che racconterà Sanremo. Elisabetta ha accusato Nicola Savino, il conduttore, di averla esclusa proprio a causa dell’orientamento politico di suo marito. L’imprenditore è sceso in campo per difendere la showgirl e, dopo aver commentato il suo post su Instagram con un “brava”, è apparso insieme a lei a Milano.

La coppia è stata immortalata mentre lasciava un noto albergo milanese, sorridente e rilassata. Nelle immagini Flavio ed Elisabetta sono a loro agio, nonostante la presenza dei fotografi, e sembrano sereni. La modella calabrese, ancora una volta, ha trovato un valido sostegno nell’ex marito e i due sono più uniti che mai.

Sposati per quasi dieci anni, Briatore e la Gregoraci in realtà non si sono mai lasciati. Dopo il divorzio, arrivato nel 2017, sono rimasti uniti per amore del figlio Nathan Falco, trascorrendo le feste insieme al piccolo, certi di volergli garantire la massima serenità.

Di recente la Gregoraci ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Grazia, raccontando la sua delusione per l’esclusione dal Festival di Sanremo. “Savino è stato irremovibile – ha confessato -. Mi ha detto che ha saputo di me tardi, che aveva già la sua squadra e poi altre cose che mi hanno lasciato di stucco. ‘Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile’, sue testuali parole. In più mi ha detto che l’impronta del programma sarà avere una squadra digitale: ‘Elisabetta, tu non sei abbastanza digitale, come non lo sono io’, ha detto. Ho più di un milione di follower e i commenti social al post in cui parlo di questa spiacevole storia sono stati più di 5000.”