Elisabetta Gregoraci single, il commento (che spiazza) di Briatore

Flavio Briatore non si nasconde e, dopo i gossip degli ultimi giorni, commenta in modo molto diretto l’addio fra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi.

Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore, la showgirl calabrese aveva ritrovato il sorriso accanto a Bettuzzi, proprietario dell’azienda Pure Herbal. Una storia d’amore raccontata anche su Instagram, con le foto di un viaggio romantico in Thailandia. Qualche settimana fa però Francesco aveva svelato sui social di aver rotto con la Gregoraci, lasciando intendere la presenza di un terzo incomodo.

Si tratta di Briatore? Anche se alcune fonti hanno riferito la volontà dell’imprenditore di tornare con l’ex moglie (e il rifiuto di lei), Flavio ha messo le cose in chiaro in un’intervista a Novella 2000. Il legame con la Gregoraci, che gli ha regalato Nathan Falco, figlio della coppia, resta forte, ma all’orizzonte non c’è nessun ritorno di fiamma, solo la voglia di essere dei bravi genitori.

A sorprendere però è soprattutto il commento del milionario sull’addio di Elisabetta a Bettuzzi. “Sarà tutto molto più semplice – ha chiarito -. Per volerci bene e voler bene a Falco. Quello è il nostro primo obiettivo”.

Una love story, quella fra Briatore e la Gregoraci coronata dalle nozze nel 2007 e dall’arrivo di Nathan Falco, e terminata nel 2018. Al contrario di tante coppie che si separano, Flavio ed Elisabetta non si sono mai fatti la guerra, ma hanno sempre cercato di creare un ambiente sano e sereno per il figlio.

Non è raro vederli ancora insieme in occasione dei compleanni di Nathan, per le feste oppure, come è accaduto di recente, in vacanza in Sardegna. Reduce dalla storia con Bettuzzi, la modella calabrese oggi è single e concentrata esclusivamente sulla carriera. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da viale Mazzini, dopo il successo di Battiti Live, la Rai le avrebbe proposto un nuovo programma tutto suo che per ora è ancora top secret.