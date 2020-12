Elisabetta Gregoraci sempre più vicina a Briatore: non parla di Pretelli

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci è sempre più vicina a Flavio Briatore e non menziona più Pierpaolo Pretelli dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip. “Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. I due ex coniugi hanno trascorso le feste di Natale insieme per amore del figlio Nathan Falco. Sposati per oltre dieci anni, l’imprenditore e la conduttrice hanno continuato ad avere un ottimo rapporto anche dopo il divorzio.

“È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei – ha raccontato Elisabetta, parlando del legame con Briatore -. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito, ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione. Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello”.

La Gregoraci ha lasciato il GF Vip per riabbracciare il figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Briatore. La nostalgia era troppo forte e la showgirl ha scelto di mettere fine alla sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Il più triste per il suo addio è stato proprio Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia che si era avvicinato molto a Elisabetta nel corso del programma, tanto che si era parlato anche di un possibile flirt. Nell’intervista però la conduttrice, nonostante le varie domande sul GF Vip, non ha accennato in nessun modo a Pierpaolo.

“Ho scelto di partecipare per mettermi in gioco e far conoscere la vera me. Spero di esserci riuscita – ha spiegato la Gregoraci, parlando anche del possibile vincitore del GF Vip -. Ad oggi posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti I compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania”. Nessun commento su Pierpaolo che nel frattempo si è consolato con un nuovo amore. Nella Casa del GF Vip infatti è scattato il bacio fra Pretelli e Giulia Salemi, complice il vischio natalizio.