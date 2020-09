Elisabetta Gregoraci ricorda Venezia e prepara le valigie per il GF Vip

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci ricorda la Mostra del Cinema di Venezia e prepara le valigie per il GF Vip. Manca ormai pochissimo all’inizio dello show condotto da Alfonso Signorini e la showgirl non vede l’ora di affrontare questa avventura. Nelle Stories di Instagram, Elisabetta ha pubblicato alcuni video in cui sceglie gli outfit che sfoggerà nella casa di Cinecittà.

“Sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Chi -. È un momento della vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione. È da tanti anni che mi corteggiano per questo tipo di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi. E senza filtri”.

Nei video la Gregoraci sorride e scherza, pronta a vivere una nuova avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il “sì” della showgirl è arrivato dopo una lunga trattativa e dopo che per diverse volte Elisabetta aveva rinunciato alla trasmissione. “Flavio, devo dire la verità, all’inizio era un po’ perplesso”, aveva rivelato, parlando dell’ex marito Flavio Briatore. I due sono stati legati per oltre dieci anni e, nonostante il divorzio sono ancora molto uniti per amore del figlio Nathan Falco.

“Entro nella Casa da single – aveva aggiunto -, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata”.