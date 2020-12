Elisabetta Gregoraci riabbraccia Flavio Briatore: la foto di Natale su Instagram

editato in: da

GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa per fare l’albero di Natale con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci riabbraccia Flavio Briatore e trascorre il Natale con lui e Nathan Falco. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto tenerissima in cui sorride con l’ex marito e il figlio. “Buon Natale a tutti voi”, ha scritto Elisabetta. Nello scatto la conduttrice, reduce dall’esperienza del GF Vip, sfoggia un abito rosso con un profondo spacco, mentre accanto a lei l’imprenditore sorride, con camicia bianca e occhiali. Fra i due il piccolo Nathan Falco, felice di festeggiare il Natale in famiglia.

Proprio per il figlio la Gregoraci aveva scelto di lasciare il Grande Fratello Vip, abbandonando la Casa di Cinecittà a inizio dicembre. Una scelta sofferta dopo che Elisabetta aveva creato un legame speciale con Pierpaolo Pretelli. E mentre il modello sembra aver ritrovato la felicità fra le braccia di Giulia Salemi, la showgirl è serena con l’ex marito. Nel 2017 la coppia aveva annunciato il divorzio dopo oltre dieci anni d’amore e aveva chiarito di aver trovato un accordo per il bene di Nathan. E così è stato.

Negli ultimi anni Briatore e la Gregoraci sono apparsi più volte insieme e non hanno mai nascosto di avere un ottimo rapporto. Non a casa nel corso del GF Vip si è parlato spesso dell’imprenditore e la stessa Elisabetta ha ammesso che Flavio avrebbe confessato di amarla ancora durante il lockdown. “Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi – aveva confessato agli altri inquilini della Casa -. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima. Il fatto è che non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio”.

Dopo l’addio al GF Vip, Elisabetta è tornata a Montecarlo da Nathan, ma anche a Briatore con cui i rapporti continuano ad essere ottimi. I due hanno trascorso il Natale insieme fra risate, tanti dolci e regali. E sotto il post di Instagram in tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma dopo aver scoperto quanto forte sia il sentimento che lega ancora i due ex.