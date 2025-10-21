Elisabetta Gregoraci, il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna

L’uomo è stato denunciato da una 56enne di Soverato, in Calabria: "Mi ha picchiato in gravidanza, mi minacciava e seguiva ovunque"

Giorni complicati per Elisabetta Gregoraci. Mario, l’amato padre della soubrette calabrese, è stato denunciato dalla sua ex compagna con le gravi accuse di stalking e maltrattamenti. L’uomo è ora indagato anche se tramite il suo legale ha smentito tutto, parlando di una “versione unilaterale dei fatti”.

Perché il padre di Elisabetta Gregoraci è accusato di stalking e maltrattamenti

Mario Gregoraci, il padre 75enne di Elisabetta Gregoraci è stato accusato dalla 56enne Rosita Gentile di Soverato per violenze e minacce. La donna è stata sua compagna per ben dodici anni e una volta l’ha addirittura salutata a Domenica In, dove è stato ospite con la celebre figlia.

A seguito della denuncia la Procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta per stalking e violenza contro Mario Gregoraci. Stando al racconto fornito da Rosita, Gregoraci si era presentato inizialmente come un vero e proprio principe azzurro, ma con il tempo avrebbe mostrato il suo volto reale tra discussioni frequenti che degeneravano in prevaricazioni e minacce di morte.

Gentile ha raccontato agli investigatori delle botte subite, degli schiaffi e dei lividi portati sul proprio corpo per diversi giorni. L’uomo in alcune occasioni sarebbe arrivato ad afferrarla per i capelli trascinandola da una parte all’altra della casa. Ogni volta alle botte seguivano le offese con l’uomo che in una circostanza l’avrebbe costretta ad asciugare il suo stesso sangue mentre le gridava: “Non sei niente”.

La denuncia risale ad un anno fa ma solo ora è diventata di dominio pubblico poiché riportata dal sito di notizie Calabria7.

“Mi seguiva ovunque – ha ribadito la donna – e mi faceva videochiamate per sapere dove fossi. Minacciava di tagliarmi i vestiti con le forbici”. Il primo tentativo di lasciarlo sarebbe però fallito poco dopo: Gentile sarebbe tornata con lui davanti alla promessa di un suo cambiamento.

Le cose però sarebbero ulteriormente peggiorate: la Gentile sarebbe rimasta incinta e l’uomo l’avrebbe picchiata così forte da provocarle un aborto.

Il suo racconto ha fatto partire le indagini che hanno infine portato all’accusa di stalking e maltrattamenti per Mario Gregoraci. Il prossimo 5 novembre, il tribunale di Catanzaro dovrà decidere nell’udienza preliminare se rinviare a giudizio l’ex suocero di Flavio Briatore.

Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, non è tardata ad arrivare la replica di Mario Gregoraci. L’avvocata Ramona Gualtieri, che assiste l’uomo, ha spiegato sempre al sito Calabria7 che “è stata proposta una versione unilaterale dei fatti, paventando un’alterazione di un rapporto deterioratosi nel tempo”.

Inoltre è stato sottolineato che esistono “dei procedimenti penali che vedono Gregoraci persona offesa da condotte consumate dalla signora Gentile”.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con il padre Mario

Per ora nessun commento da parte di Elisabetta Gregoraci, che si trova in Texas con il figlio Nathan Falco. In passato, però, la soubrette ha sempre rimarcato il profondo legame con il padre. Un vero e proprio punto di riferimento per lei.

“Ho sempre avuto un rapporto stupendo con il mio papà, e, da quando è nata la mia sorellina ancora di più perché lei da piccina era una piccola peste e molto impegnativa quindi io passavo molto tempo con il mio papà. – ha confidato EliGreg – Lui mi ha trasmesso l’amore per lo sport e grazie a lui ho imparato il Karate, disciplina stupenda diventando anche cintura nera ed insegnante e ho coltivato la passione per l’atletica leggera”.

Impiegato in pensione, Mario Gregoraci è stato sposato fino al 2011 con Melina, madre di Elisabetta ma anche di Marzia. La donna è morta a causa di un tumore al seno. Piccola curiosità: Mario è più giovane di due anni di Flavio Briatore.