Elisabetta Gregoraci in ospedale dopo un piccolo incidente

editato in: da

Elisabetta Gregoraci svela nelle Stories di Instagram di essere corsa in ospedale dopo un piccolo incidente. Suo figlio Nathan Falco infatti le ha chiuso la mano nella portiera della macchina per sbaglio e lei è dovuta ricorrere alle cure dei medici.

Sui social la showgirl calabrese ha mostrato un dito ingessato, accompagnato dalla scritta: “Quando tuo figlio per sbaglio chiude le tue dita dentro la portiera dell’auto – ha scritto Elisabetta -. Che male… Giornatina niente male, passo e chiudo“. Mamma e figlio sono molto legati e trascorrono tantissimo tempo insieme.

La Gregoraci, ormai da anni, vive a Montecarlo, dove si è trasferita dopo le nozze con Flavio Briatore. Quando la coppia ha divorziato, dopo oltre un decennio insieme, la showgirl è comunque rimasta a vivere lì per evitare problemi e traumi al figlio Nathan. Il piccolo continua a crescere ed è molto felice e sereno, merito dei genitori che sono riusciti, nonostante l’addio, a rimanere uniti per il suo bene.

Qualche tempo fa si era parlato di un ritorno di fiamma fra Briatore e la Gregoraci, ma entrambi hanno smentito la possibilità. Nonostante ciò l’imprenditore e la showgirl hanno trascorso l’estate insieme fra la Sardegna e Capri, fra sorrisi, serate con amici e gite in barca.

Poche ore dopo l’incidente, Elisabetta è tornata a casa e si è rilassata sul divano con Nathan, nuovamente sorridente. Su Instagram ha rassicurato i fan, affermando di stare bene, nonostante il dolore.

Nel frattempo si scava nella sua vita privata. Se l’amore con Briatore sembra ormai finito, quello con Francesco Bettuzzi, il manager a cui è stata legata dopo la fine del suo matrimonio, sembra tornato. Poche settimane fa la coppia era stata paparazzata in aeroporto pronta a regalarsi una vacanza d’amore a Lampedusa. Il suo grande amore comunque rimane il figlio.

“Quando sono con Nathan sto solo con lui – ha raccontato al settimanale Oggi -, e il resto non esiste. Evito anche di andare a cena con le amiche. Se mi propongono un weekend dico no. Ovviamente poi ho rinunciato a programmi quotidiani che mi sono stati offerti: per me era impensabile stare via dal lunedì al venerdì a Roma, lontano da mio figlio […]. Le rinunce ci sono eccome, ma so che tra poco Nathan non mi calcolerà più. Già ora si organizza con i suoi amici, tra qualche tempo lo vedrò col contagocce. Me lo godo finché posso”.