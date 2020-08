Elisabetta Gregoraci lascia solo Briatore e in bikini su Instagram è un incanto

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci lascia la Sardegna per Forte dei Marmi, mentre Flavio Briatore fa i conti con le polemiche causate dalla pizza venduta nel suo nuovo locale a Montecarlo. L’imprenditore è finito nell’occhio del ciclone su Instagram per via di Crazy Pizza, il ristorante aperto da poche settimane nel luogo in cui vive ormai da anni con l’ex moglie e il figlio Nathan Falco.

Le foto postate sui social per promuovere il locale infatti non sono piaciute agli utenti. In tanti hanno criticato la pizza mostrata negli scatti, esprimendo considerazioni sulla consistenza dell’impasto, che consente di tenerlo in verticale senza fare cascare nulla, il colore tenue del pomodoro e quello della mozzarella. Non solo: nel mirino è finito anche il prezzo della pizza. Una margherita infatti costa 15 euro, mentre se si desidera la versione con il prosciutto crudo si dovranno pagare 23,50 euro.

Flavio Briatore ha scelto di non rispondere alle provocazioni dei follower su Instagram e lo stesso ha fatto Elisabetta che, dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna con l’ex marito e il figlio Nathan, è volata a Forte dei Marmi. Bikini nero e sorriso: la showgirl ha augurato buone vacanze ai fan su Instagram. La conduttrice ora sembra decisa a concentrarsi solo sul lavoro. Da tempo ormai è single, dopo l’addio a Briatore e la fine della love story con Francesco Bettuzzi.

Archiviata l’esperienza di Made In Sud, Elisabetta si è lanciata nell’avventura di Battiti Live, dimostrando il suo grande talento. Il prossimo passo, secondo le ultime indiscrezioni, sarà la partecipazione al Grande Fratello Vip. A settembre la showgirl varcherà la porta rossa insieme a tanti altri personaggi dello spettacolo, da Stefania Orlando a Flavia Vento, passando per Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi e Ludovica Pagani. Alfonso Signorini sarebbe riuscito a portare nel cast anche Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, Riccardo Fogli, Nicola Ventola, ex di Bianca Guaccero, e Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura.